15 umidificadores para acabar com o ar seco e, de quebra, arrasar no décor

Garganta seca, irritação nos olhos e no nariz são sintomas bem comuns quando a umidade relativa do ar está baixa. E dá pra aliviar tudo isso com o uso de umidificadores em casa, no trabalho e até no carro.

As versões portáteis são pequeninas, funcionam com cabo USB e há modelos lindos!

Confira nossa seleção de umidificadores que ajudam a melhorar o clima em todos os sentidos:

1. Cactos coloridos

Umidificador e difusor de óleos, com capacidade para 340 ml de água, disponível em três cores, com programação de tempo e 14,7 cm de altura. BabaNuckles, R$ 107,90 cada

2. Coelho e alce moderninhos

Umidificador e difusor de óleos, com capacidade para 220 ml de água e LED na base (7 cores). Malauii, R$ 139,90 cada

3. De madeira, com controle

Umidificador e aromatizador, com capacidade para 300 ml de água, de madeira clara, com controle remoto, LED (7 cores) e 21 cm de altura. Vinea Store, R$ 158,80

4. Transparência

Umidificador com capacidade para 160 ml de água, de material transparente, com LED (7 cores) e 12,4 cm de altura. Amazon.com.br, R$ 129,90

5. Delicadíssimos

Umidificador e difusor de aromas Snowflake, com capacidade para 400 ml de água, disponível em três cores, com 16,9 cm de altura. Submarino, R$ 46,55 cada

6. Cacto estiloso

Umidificador e difusor de aromas, com capacidade para 200 ml de água, disponível em outras duas cores, com 14,6 cm de altura. Mercado Livre, R$ 44,90

7. Como um copo

Umidificador Lemon, com capacidade para 200 ml de água (não pode usar óleos essenciais), com luz de LED e 14,1 cm de altura. Osgueshop, R$ 53,19

8. Cabines londrinas ❤

Umidificador e difusor, com capacidade para 300 ml de água, de plástico, com LEDs e 14,2 cm de altura. Home Sensations, R$ 157,90

9. Chique!

Umidificador e aromatizador, com capacidade para 50 ml de água, com LED e 14 cm de altura. Mercado Livre, R$ 249,90

10. Divertido

Umidificador e difusor Foguete, com capacidade para 135 ml de água, com LED que muda de cor automaticamente. Submarino, R$ 36,87

11. Discretinho

Umidificador e difusor Night Elves, com capacidade para 400 ml de água, spray intermitente, com luzes de LED e 12 cm de altura. Casas Bahia, R$ 49,80

12. Pra relembrar a infância

Umidificador e difusor Lápis, com capacidade para 450 ml de água, com luzes de LED, disponível em três cores, com 15,2 cm de altura. Lojinha de Aromaterapia, R$ 149,99 cada

13. Refresh

Umidificador e difusor Lemon, com capacidade para 180 ml de água, com LED interno, disponível em três cores, com 11,2 cm de altura. Home Sensations, R$ 127,90

14. Fofinhos

Umidificador e difusor Manga, com capacidade para 160 ml de água, com LED interno, disponível em três cores, com 12,9 cm de altura. Lojinha de Aromaterapia, R$ 99,99

15. Chaminé do bem

Umidificador com capacidade para 250 ml de água, com dois modos de nebulização, de fibra ecológica, disponível em várias cores, com 14,8 cm de altura. Americanas.com, R$ 71,51

