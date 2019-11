19 banquetas moderninhas para cozinha americana a partir de R$ 129,90

Está na dúvida de como escolher a banqueta para o seu balcão americano? Nos te ajudamos com algumas dicas e muitas opções de modelos à venda em lojas físicas e online.

Altura das banquetas

Para que as pernas se encaixem com conforto, é preciso que sobre, no mínimo, 30 cm do assento até o tampo. Ou seja, se o balcão tiver 1,10 m, sua banqueta pode chegar a 80 cm de altura.

–

Ficou na dúvida? Há modelos com regulagem de altura.

Quantas banquetas cabem na bancada?

Tudo depende do comprimento do balcão. O ideal é que cada pessoa sentada tenha pelo menos 60 cm. Assim, se sua bancada tiver 1,20 m, duas banquetas é o ideal – para colocar três, você vai precisar de, no mínimo, 1,80 m.

Agora dá uma olhada nesses modelos que selecionamos: