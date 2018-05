Já é muito comum que os casais morem juntos antes do casamento e que, por isso, tenham a check list do enxoval básico praticamente completa. Nesses casos, muitas vezes, os convidados até planejam presentear com algo mais original, mas ficam na dúvida se aquele item atenderá aos desejos dos noivos. Para ajudar, o casal pode incrementar a lista de presentes com opções mais criativas, que fujam um pouco dos itens clássicos. Sabe aquelas máquinas retrôs de cachorro-quente, de massas frescas ou de raspadinhas, tão sonhadas para animar os encontros com os amigos, mas nunca adquiridas por não serem prioridade? Essa é a oportunidade para tê-las!

Se o casal adora cozinhar e reunir os amigos, por exemplo, pode acrescentar à lista outros trunfos, como um forno de pizza, uma churrasqueira portátil, uma chopeira ou uma cafeteira expresso. A noiva ainda tem a possibilidade de sugerir aquele objeto-desejo de decoração supercolorido ou com um design exclusivo, que será protagonista em um cantinho especial da casa.

Mesmo os objetos básicos, como panelas ou utensílios domésticos, não precisam ser pensados nas versões tradicionais. Lojas especializadas em casa e decoração, como a Camicado, que tem tradição de 25 anos, oferecem modelos diferenciados para compor os ambientes. Tudo isso deixará as recepções, incluindo o open house, mais especiais, não é mesmo?

Como escolher

Uma dica importante na hora de montar sua lista é que não basta o produto ser descolado se ele for descartável. Considerar a relação custo-benefício é importante, pois a qualidade, a durabilidade e a versatilidade dos produtos são preocupações não só de quem ganha, mas também de quem presenteia – afinal, ninguém quer dar um “mico” de presente. Sempre vale estar atento às condições financeiras dos convidados, mas, às vezes, um produto que custa um pouco mais pode durar muito além da expectativa. Sabe aquele jogo de panelas que seus pais ganharam antes de você nascer e que até hoje faz comida boa? É disso que estamos falando!

Ter à disposição as melhores e mais tradicionais marcas do mercado também é fundamental. A Camicado, por exemplo, trabalha com marcas centenárias e renomadas que oferecem tecnologias de ponta, design inovador e que seguem normas internacionais de qualidade. Entre elas, estão empresas como Barazzoni, Bialetti, Gaggia, Hamilton Beach, Home Style, Marcato, MK Ntcy, Silit, Staub, Tramontina e Zwilling J.A. Henckels.

Além desses itens, os noivos encontram nas listas do site da Camicado outros milhares de produtos, dos mais básicos aos inovadores, para toda a casa. Ou, se preferirem, podem conhecer pessoalmente todas as variedades de linhas oferecidas em uma das unidades da rede espalhadas por todo o Brasil.