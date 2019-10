23 racks coloridos para dar um up na sala com preços a partir de R$ 109,80

Mais do que um simples móvel para apoiar a TV e exibir objetos de decoração, o rack pode fazer bonito na sala de estar. O mercado está cheio de modelos com design diferente e cores que combinam com os mais diversos projetos.

Nossa seleção inclui todo mundo!

1. R$ 190,80 zoom_out_map 1 /23 Rack Palito, da BRV Móveis, de MDP, nas medidas 90 x 35 x 63 cm. Elare, R$ 190,80 (Divulgação/Reprodução)

2. R$ 204,25 zoom_out_map 2 /23 Rack Nix Colibri, de MDP com pintura UV, nas medidas 1,50 x 0,40 x 0,66 m. Marabraz, R$ 204,25 (Divulgação/Reprodução)

3. R$ 259,99 zoom_out_map 3 /23 Rack Estrela, de MDP e pés de madeira maciça, acabamento fosco, nas medidas 1,60 x 0,45 x 0,73 m. Mobly, R$ 259,99 (Divulgação/Reprodução)

4. R$ 274,55 zoom_out_map 4 /23 Rack Retrô Olivar, de MDP e MDF com pintura UV, nas medidas 1,62 x 0,38 x 0,54 m. Americanas.com, R$ 274,55 (Divulgação/Reprodução)

5. R$ 350,91 zoom_out_map 5 /23 Rack Retrô Olivar, de MDP e MDF laqueado, nas medidas 1,62 x 0,38 x 0,54 m. MadeiraMadeira, R$ 350,91 (Divulgação/Reprodução)

6. R$ 364,96 zoom_out_map 6 /23 Rack Retrô Color, de MDP e MDF com acabamento UV, nas medidas 1,62 x 0,38 x 0,59 m. MadeiraMadeira, R$ 364,96 (Divulgação/Reprodução)

7. R$ 609,99 zoom_out_map 7 /23 Rack Evoque, de MDP com pés de eucalipto, nas medidas 1,29 x 0,45 x 0,50 m. Mobly, R$ 609,99 (Divulgação/Reprodução)

8. R$ 749,25 zoom_out_map 8 /23 Rack Manu, de madeira na cor azul agatha, nas medidas 1,20 x 0,44 x 0,49 m. Mobly, R$ 749,25 (Divulgação/Reprodução)

9. R$ 799 zoom_out_map 9 /23 Rack Itaim, de MDF e pés de madeira maciça, nas medidas 1,20 x 0,43 x 0,48. Muma, R$ 799 (Divulgação/Reprodução)

10. R$ 854,05 zoom_out_map 10 /23 Rack Light Vermelho, da Casa Lush, de MDF, pés de madeira maciça, acabamento em laca e impressão UV, nas medidas 1,50 x 0,35 x 0,50 m. Americanas.com, R$ 854,05 (Divulgação/Reprodução)

11. R$ 921,40 zoom_out_map 11 /23 Rack Pine, da Veromobili, de MDF com acabamento laqueado e pés de pínus, nas medidas 1,20 x 0,45 x 0,63 m. Americanas.com, R$ 921,40 (Divulgação/Reprodução)

12. R$ 958 zoom_out_map 12 /23 Rack Xis, de MDP com acabamento laminado e pés de madeira maciça, nas medidas 1,20 x 0,40 x 0,50 m. Veromobili, R$ 958 (Divulgação/Reprodução)

13. R$ 999,90 zoom_out_map 13 /23 Rack Klein, de MDF e pínus reflorestado, nas medidas 1,60 x 0,37 x 0,50 m. Etna, R$ 999,90 (Divulgação/Reprodução)

14. R$ 1054,40 zoom_out_map 14 /23 Rack Holly, da Máxima, de MDF e madeira maciça, nas medidas 1,20 x 0,35 x 0,7o m. Americanas.com, R$ 1054,40 (Divulgação/Reprodução)

15. R$ 1099 zoom_out_map 15 /23 Rack Louhans, de MDF pintado, com tampo de madeira maciça envernizada, nas medidas 1,60 x 0,45 x 0,55 m. Tok & Stok, R$ 1099 (Divulgação/Reprodução)

16. R$ 1099,99 zoom_out_map 16 /23 Rack Tom, da Orb, nas medidas 1,75 x 0,45 x 0,62 m. Americanas.com, R$ 1099,99 (Divulgação/Reprodução)

17. R$ 1201,04 zoom_out_map 17 /23 Rack Mandal, de MDF laqueado, nas medidas 1 x 0,41 x 0,67 m. Oppa, R$ 1201,04 (Divulgação/Reprodução)

18. R$ 1374 zoom_out_map 18 /23 Rack Xis, de MDP com laminado pínus, pés de madeira maciça e acabamento em laca, nas medidas 1,80 x 0,40 x 0,50 m. Veromobili, R$ 1374 (Divulgação/Reprodução)

19. R$ 1389,22 zoom_out_map 19 /23 Rack Street, de MDF laminado, nas medidas 1,20 x 0,44 x 0,60 m. Shoptime, R$ 1389,22 (Divulgação/Reprodução)

20. R$ 1435 zoom_out_map 20 /23 Rack Lisboa, de madeira maciça e portas de MDF laqueadas, nas medidas 1,76 x 0,41 x 0,50 m. Muma, R$ 1435 (Divulgação/Reprodução)

21. R$ 1516,90 zoom_out_map 21 /23 Rack Quadrato em freijó com laca fosca, nas medidas 1,60 x 0,42 x 0,50 m. Hometeka, R$ 1516,90 (Divulgação/Reprodução)

22. R$ 1519,90 zoom_out_map 22 /23 Rack Vintage, da Máxima Móveis, de MDF e madeira maciça, nas medidas 1,80 x 0,40 x 0,58 m. Magazine Luiza, R$ 1519,90 (Divulgação/Reprodução)

23. R$ 1698 zoom_out_map 23/23 Rack Slim Sensations, de MDF com impressão e pés de madeira maciça, nas medidas 1,60 x 0,35 x 0,55 m. Shoptime, R$ 1698 (Divulgação/Reprodução)

* Preços pesquisados nos dias 10 e 11 de outubro de 2019, sujeitos a alterações.