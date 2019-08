24 ideias de presentes descolados para os pais que curtem a casa

1 /24 Cafeteira Moka MiniExpress Bialetti, de alumínio, com capacidade para duas xícaras. Café Viriato , R$ 197,90 (Divulgação/Reprodução)

3 /24 Abajur com porta-treco Duo, de concreto, nas medidas 15 x 7,5 x 7,5 cm. Muma , R$ 240 (Divulgação/Reprodução)

4 /24 Porta-chave magnético Buddy, de plástico, 8 x 7,5 cm. O Segredo do Vitório , R$ 24,90 cada (Divulgação/Reprodução)

6 /24 Horta Autoirrigável linha Plantar HT 180 , de polipropileno, com reservatório de água fechado. Casa & Vídeo , R$ 29,99 (Divulgação/Reprodução)

7 /24 Conjunto de facas de aço inox Lyor colorido. MadeiraMadeira , R$ 84,38 com seis (Divulgação/Reprodução)

8 /24 Abridor de vinho Black&Decker, de inox, automático, funciona com pilhas AA (não inclusas). PontoFrio.com , R$ 109,90 (Divulgação/Reprodução)

9/24 Almofada com suporte de pipoca Pai Parceria, com tampo de MDF, balde de 2,5 litros e dois copos com canudo. Uatt?, R$ 129,90 (Divulgação/Reprodução)