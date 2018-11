Não tem como negar: luzinhas de Natal são fascinantes! E o mercado inova cada vez mais e vai muito além dos tradicionais pisca-piscas, trazendo diferentes formatos, cores e materiais. A boa notícia é que há para todos os gostos e bolsos.

Fizemos uma seleção de modelos lindos e com preços que partem de apenas R$ 9,99. Ah, e depois do Natal, esses fios iluminados podem ser incorporados na decoração da casa – enfeitando cabeceiras, cortinas e até dentro de potes de vidro, como luminárias.

Confira e ilumine a casa toda!

1. Formato de bala: o modelo com 10 LEDs é musical e funciona com pilha AAA. Americanas.com, R$ 22,99

2. Estrelinhas coloridas: com 20 LEDs nas cores vermelho, azul e verde, funciona com energia elétrica (110V). Marmelo, R$ 29,90

3. Flores: são 20 LEDs brancos que funcionam com duas pilhas AA. Imaginarium, R$ 69,90

4. Bolas vermelhas: são 20 esferas de algodão, de 6 cm de diâmetro cada, com LEDs brancas. Você pode escolher se prefere pilha ou eletricidade. Elo 7 (Ninis), R$ 99,90

5. Emojis divertidos: são 35 carinhas com LED que funcionam com eletricidade (110V). Mobly, R$ 349,90

6. Corações: são dez corações de madeira com LED que se acendem com o uso de duas pilhas AA. Tok&Stok, R$ 55,50

7. Personagens de feltro: são 20 LEDs alternados com ícone natalinos costurados em feltro. Elo 7 (Lampadinhas Luminárias), R$ 85

8. Espírito Santo: 20 LEDs revestidos com feltro branco. Funciona com duas pilhas AA. Elo 7 (Fazendo Arte com TonTon), R$ 44,90

9. Flamingos: são 10 bichinhos de plástico com LED. Funciona com duas pilhas AA. Tok&Stok, R$ 30,80

10. Abacaxis: 10 frutas metálicas com LEDs que se acendem com pilhas. Marmelo, R$ 59,90

11. Pinheirinhos: são 10 árvores com LED. Decor Marias, R$ 22,50

12. Lampiões de cobre: são 10 lampiões com LED amarelado com acabamento acobreado. Funciona com duas pilhas AA. Tok&Stok, R$ 61,70

13. Globos dourados: com 10 luzes de LED que funcionam com três pilhas AA. Marmelo, R$ 109,90

14. Bonecos de neve: feito com lâmpadas-bolinha de plástico. Funciona com duas pilhas. AllMini, R$ 30

15. Canecas de cerveja: 10 canecas divertidas se acendem com o uso de duas pilhas AA. Adoraria, R$ 59,90

16. Cubos com LED vermelho: 30 cubinhos plásticos acendem com 8 frequências diferentes. Funciona com eletricidade (110V). Magazine Luiza, R$ 16,52

17. Com lâmpadas de cristal: são 20 bolinhas nas cores amarelo, verde, vermelho e azul. Eletricidade (110V). Atelier Luz, R$ 121

18. Lanternas de papel: em diferentes formatos geométricos e cores (110V). IluminaMundi, R$ 134

19. Picolés: os 10 sorvetinhos do fio ligam com duas pilhas AA. Mobly, R$ 59,90

20. Cascata com estrelas: em formato de rede com 120 lâmpadas, 8 funções e 30 lâmpadas em formato de estrela (110V). Magazine Luiza, R$ 44,90

21. Minileds coloridos: o fio de cobre tem 20 LEDs que funcionam com duas pilhas AA. Elo 7 (KGD), R$ 13,49

22. Cordão dourado: o fio tem 100 luzes de LED que funcionam com três pilhas AA. Casa MinD, R$ 49

23. Corações: cada peça é feita artesanalmente com papel machê e fixada no fio de LED (110V). Ilumina Mundi, R$ 168

24. Melancias: são 10 fatias no cordão de LED que funciona com duas pilhas AA. Flott, R$ 44,90

25. Estrelas vazadas: cada uma das 10 unidades geométricas tem estrelas recortadas, por onde escapam as luzes do LED. Com duas pilhas AA. Dafiti, R$ 55,90

26. Pinheiros de luz: 35 árvores de plástico contêm LEDs verdes (110V). Casas Bahia, R$ 27,90

27. Cortina de luz: 84 LEDs azuis formam a cascata com estrelas (200V). Submarino, R$ 68

28. Bengalas decorativas: o tradicional ícone natalino tem luzes de LED que funcionam com bateria. Americanas.com, R$ 9,99

29. Corações vazados: são 10 unidades com lâmpadas LED que funcionam com duas pilhas AA. Dafiti, R$ 59,90

30. Passarinhos no fio: 20 aves de plástico azul e amarelo com LED que funciona com pilha AAA. Americanas.com, R$ 9,99

31. Bolas de algodão: 20 bolinhas azuis com fios têxteis e prateadas com fio metálico. escolha entre energia elétrica ou pilhas. MadeiraMadeira, R$ 120,90

32. Cordão tradicional: composto por 96 LEDs amarelos (110 V ou 220V). Extra, R$ 40,90