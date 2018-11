Se você já se cansou dos pinheirinhos tradicionais para montar a árvore de Natal, aqui vai muita inspiração para preparar a sua sem usar sequer uma folhinha verde! Reunimos modelos inspiradores do Pinterest pra você escolher o que tem mais a ver com sua decoração e arrasar nas festas de um jeito bem criativo.

1. Com gravetos e mimos: você pode colar os gravetos na parede ou usar cordas resistentes para que a composição fique bem amarrada e você consiga pendurar o conjunto por cima. Monte-o com gravetos de tamanhos diferentes em uma ordem crescente. Aí, é só pendurar os objetos decorativos de sua preferência nos galhos e arrematar com a estrela no topo.

2. Como um móbile: hastes metálicas, fios de náilon e círculos de papel metalizado formam a árvore, que vai pendurada no teto.

3. Com arame e pregadores: um arame espiralado, preso no teto, vai até o chão. Nele, os objetos decorativos e bilhetinhos de papel se fixam com prendedores (como os de roupa). No chão, no centro da árvore, uma bandeja metálica abriga os presentes e é circundada por pequenas velas.

4. De post-it colorido: reúna blocos adesivos de tamanho grande de diversas cores. Mesclando os tons, monte o formato da árvore. Escreva as mensagens que desejar em cada quadradinho e grude na parede – a dica é reforçar a fixação com cola ou atro adesivo, já que a fixação dos post-its não costuma ser muito forte.

5. Com fio de luz: simples, barato e de efeito! Encontre o cordão de luz que mais te agrada (este aqui tem LEDS no formato de flocos de neve, mas você pode escolher o que quiser). Pense no formato da árvore em um zigue-zague e bata preguinhos na parede para sustentar o caminho do fio. O efeito é mais interessante em uma parede pintada de cor escura.

6. Materiais de escritório e espelho: caixas, livros, organizadores (todos na mesma cor, em tons diferentes), dispostos em uma ordem decrescente são encostados em um espelho, que duplica o visual, resultando no formato tradicional do pinheiro.

7. Pinheirinho calendário: a árvore é puro artesanato, feita com feltro colorido. 24 bolsinhos são costurados na parte verde, formando um calendário de advento.

8. Com transparência e elegância: aqui foram usados anéis acrílicos de diâmetros diferentes para formar a estrutura. Bolas em prata fosco vão penduradas nos anéis.

9. Mensagem de Natal: com letrinhas, monte as mensagens em formato de pinheirinho. Arremate com um fio de luzes.

10. Peças de madeira: corações, estrelas e chapéus de Papai Noel são colados no formato de um pinheirinho. O branco e o vermelho trazem as cores da festa e a madeira entra para aquecer.

11. Árvore pendurada: ganchinhos no teto recebem os fios de náilon que são presos nas bolas verdes. As alturas são reguladas de forma a criar o formato da árvore.

12. Vasinhos de planta: são 28 vasos com plantas presos na parede. Cada fileira tem um vaso a mais do que a anterior.

13. Com latas de alumínio e pinhas: aqui foram usadas latinhas de atum sem o fundo nem a tampa, coladas umas nas outras. Dentro de cada uma delas vai uma pinha pintada com tinta spray.

14. Livros e luzes: basta criar uma pilha de livros e enfeitar com um cordão pisca-pisca.

15. Fio de aço, cordão de bolas e mimos: para montar a estrutura, use cabo de aço bem fino, usando preguinhos na parede para fazer o caminho que formará o desenho do pinheiro. Aí, é só completar com um cordão de bolinhas e objetos decorativos de sua preferência.

16. Páletes pintados: uma decoração ecológica e linda, feita com estrados pintados de branco, de tamanhos diferentes.

17. Escada e bolas coloridas: uma escada de madeira serve como base para as bolas penduradas em diferentes alturas. Fios de luz, pisca-piscas e uma estrela na ponta arrematam a decoração.

18. Caixas de presente e pisca-pisca: os próprios presentes podem formar a árvore – e se não houver tantos assim, caixas vazias dão conta do recado. Aqui, todas são encapadas com papel branco e mensagens impressas. Pisca-pisca acende a composição.

19. Com jornal: páginas de jornal dobradas compõem a estrutura. Aí, é só enfeitar com bolas prateadas e peroladas, tules e os objetos que preferir.

20. Cones de papel: a estrutura é feita com tubos de papelão, onde vão presos os cones de papel – que podem ser feitos com embrulho de presente, papel kraft ou que tiver em casa. Cada conjunto é arrematado por um laço.

21. Almofadas: elas têm diferentes tamanhos, mas os mesmos design e tecido. As peças são colocadas sobre uma pequena tora de madeira. Os diferentes tons de verde também fazem diferença no visual.

22. Desenhada com giz: a ideia é simples, barata e de efeito. O quadro de lousa exibe o desenho de um pinheirinho.

23. Enfeites discretos: na parede, ganchinhos com objetos bem delicados remetem ao formato do pinheiro.

24. Feita de luz: uma placa de madeira é o fundo para a árvore estruturada apenas com cordões de luz.

25. Caixotes de feira: pintados de branco, de diferentes tamanhos, eles lembram o formato da árvore e servem como nichos para apoiar mimos que remetem ao Natal.

26. Varal de fotos: as cordinhas são presas na parede com washi tapes e suportam fotos presas com pregadores em formato de coração.

27. Papel colorido: as estrelinhas têm o mesmo tamanho e cores diferentes. Basta colá-las em fio de náilon ou barbante e formar a árvore.

28. Forminhas de cupcake: basta colar cada unidade, formando a árvore. Se quiser um efeito mais marcante, use forminhas coloridas ou estampadas.

29. Calendário de advento: Caixas de presente com estrelinhas que marcam a contagem regressiva fazem a árvore criativa.

30. Tiras de papel: a ideia é simples, barata e fácil de copiar. Basta recortar tiras de papel de cores e tamanhos variados e colar uma a uma, criando uma composição divertida. A estrela de papel arremata.

31. Pompons: feitos de lã ou comprados prontos, eles são colados em um cone de isopor.

32. Papel estampado: escolha cores e estampas bem variadas e recorte em tiras de mesmo tamanho, ondulando as pontas. Fixe-as em uma estrutura vertical.

33. Washi tape: o contorno é feito com as fitas e os fios com as bolas de Natal são presos na parede.

34. Pedaços de madeira: taquinhos de MDF de diferentes comprimentos formam o tronco e os galhos. Objetos fofos se penduram nos ramos.

35. Galhos secos: em um vaso de vidro com areia vai fincado o enorme galho com ramos secos, nos quais se penduram os enfeites de Natal.