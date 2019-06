4 dicas para conservar as verduras fresquinhas por mais tempo na geladeira

As verduras andam murchando rápido demais ou perdendo a crocância na sua geladeira? Não desanime! Dá para conservá-las por mais tempo e garantir a salada de todos os dias.

O segredinho é guardar as folhas limpas e secas, assim elas podem durar até 3 vezes mais.

Faça o teste!

1. Higienize antes de guardar

Chegou da feira ou do mercado, deixe a preguiça de lado e dê aquela lavada em todas as verduras.

O dr. Eduardo Grecco, gastrocirurgião e endoscopista do Instituto EndoVitta alerta que o ideal é fazer essa limpeza com água corrente e depois deixar de molho com algumas gotinhas de hipoclorito de sódio (por uns 15 minutinhos), para driblar a intoxicação alimentar.

2. Seque muito bem

Terminada a higienização, seque bem as folhas. Você pode usar aquelas centrífugas específicas para vegetais ou deixá-las secando sobre um pano de prato ou papel-toalha. O importante é garantir que estejam bem secas antes de levá-las à geladeira.

3. Guarde em potes com tampa

Se as folhas couberem em potes, prefira esses recipientes com tampa. Vá alternando camadas do vegetal com papel-toalha e feche bem. “Isso garante a absorção da umidade e evita que elas murchem”, afirma a nutricionista Luana Freire Alves. Quando bem vedadas, a chance do frio da geladeira queimar as folhas é bem menor.

4. Posicione na gaveta inferior

A parte inferior das geladeiras tradicionais é a que menos recebe ar refrigerado e, normalmente, costuma ter um gavetão de acrílico. Pois esse é o lugar ideal para guardar as verduras, sem o risco de queimá-las.