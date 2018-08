5 dicas de décor de The Tig, antigo blog de Meghan Markle

–

Ainda estamos para descobrir alguma coisa que Meghan Markle não possa fazer. Além de ser ativista, ex-atriz, linda, simpática e, claro, esposa do príncipe Harry, ela também tinha um blog de lifestyle alguns anos atrás e, como você pode imaginar, era ótimo.

O The Tig foi fechado faz um tempo, mas recuperamos um post com dicas de décor que, apesar de ser de 2016, continua muito atual. Nele, a escritora Jenn Schleich escolheu uma sala de estar assinada pelo escritório Studio McGee e ensina como levar o look moderno, boho, natural e colorido para casa.

Confira:

1. Sobreponha os tapetes

Uma tendência relativamente nova, a sobreposição de tapetes deixa o ambiente instantaneamente mais estiloso e aconchegante. Mas, também existe a vantagem de você dar uma economizada: “Como os tapetes de área grande podem ter um preço elevado, colocar um tapete caro menor em um tapete mais econômico embaixo ajudará a preencher um espaço sem estourar seu orçamento”, Jenn conta no post.

2. Adicione detalhes geométricos

As formas geométricas vieram para ficar. Hoje, vemos as estampas em almofadas, adesivos para parede, móveis, tapetes e vários tipos de acessórios. “Um grande prisma na mesa de centro e um bowl estampado são ótimos exemplos. Mas não domine uma mesa com muitos objetos; alguns itens cuidadosamente escolhidos manterão seu espaço clean e simples”, indica.

3. Use preto e branco

Mais básico, impossível. Usar o preto e branco permite tanto um décor mais básico/minimalista, quanto uma exploração de tons e texturas mais intensos. Além do que, a dupla é super chique. “Se você quer criar uma sala com textura rica e uma paleta de cores de inspiração boêmia como esta, os tons neutros de preto e branco estabelecerão o equilíbrio. Aqui, os designers deram destaque para uma poltrona xadrez usando um padrão contrastante, e equilibraram os tons quentes das mesas de madeira e ouro com uma lâmpada preta e branca e um prisma branco”, Jenn diz.

4. Escolha as almofadas certas

As suas melhores aliadas quando o assunto é mudar o décor de forma simples, prática e mais em conta, as almofadas também têm o poder de transformar a cara e o estilo do ambiente. Tons de dourado, azul, rosa e cinza foram escolhidos pelo Studio McGee. “Quando vou comprar almofadas, gosto de levar algumas que já comprei comigo para a loja, para garantir que as cores e estampas combinem”, conta.

5. Invista em uma planta

Bem estar e qualidade do ar são algumas das várias vantagens de ter plantas em casa. Elas também complementam a decoração e geralmente não custam caro. “Adicionar uma planta também faz com que o ambiente pareça vivo e mais casual. Escolha uma espécie que seja fácil de cuidar e que precise de uma luz apropriada para o espaço.