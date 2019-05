5 passos para ter uma cama tão linda e confortável quanto a de um hotel

Se você já teve a oportunidade de se hospedar em um bom hotel, é provável que tenha pensado em como a cama de lá parece muito mais confortável do que a sua. Mas isso não é só impressão. As equipes que cuidam dos quartos seguem algumas “regras” na hora de arrumar a cama que fazem toda a diferença para uma boa noite sono.

Para te ajudar a replicar essa mágica dos quartos de hotel na sua casa, conversamos com a Governanta Executiva do Palácio Tangará, Renata Oliveira, que deu algumas dicas essenciais para montar a roupa de cama perfeita.

1. Priorize o algodão

Antes de comprar qualquer item para a sua cama, veja qual a sua composição. Quanto maior a porcentagem de algodão, melhor. “Além de ter beleza e conforto no toque, o algodão tem durabilidade” explica Renata.

Se você estiver em busca de algo mais sofisticado, invista em lençóis de algodão egípcio, cujo toque é ainda mais delicado.

2. Exagere no branco

Dê preferência para roupa de cama branca ou, ao menos, próxima dessa cor, pois dá uma sensação de leveza e elegância.

3. Escolha o colchão perfeito

O melhor tipo de colchão depende da preferência de quem irá utilizá-lo. Ele pode ser mais rígido, com molas ou molas ensacadas, escolha o que te deixa mais confortável. Mas a Governanta Executiva recomenda: “o ideal é que o colchão seja dupla face (tenha dois lados) para que possa aumentar sua durabilidade e qualidade”. Assim você deverá virar o colchão quatro vezes ao ano, de três em três meses.

4. Compre os travesseiros e almofadas certos e os acomode na cama

Nas camas do Palácio Tangará, são utilizados quatro travesseiros posicionados em pé. Os dois maiores (50 x 70 cm) ficam atrás, com os menores (50 x 90 cm) a sua frente. Há também pelo menos uma almofada, centralizada entre os travesseiros e nas medidas 45 x 45 cm.

Para escolher a almofada decorativa ideal, Renata sugere seguir o padrão da decoração do quarto. “No hotel, as almofadas são cinza, cor muito utilizada na decoração como um todo”.

5. Monte as camadas

É esse o passo que confere toda aquela beleza à cama de hotel!

Em primeiro lugar vem o protetor de colchão. Depois, coloque as duas camadas de lençol e, por cima, o edredom. Em seguida, é a vez do Duvet, muito usado na Europa e conhecido popularmente como capa de edredom. Para finalizar, posicione os travesseiros e almofadas como foi citado no tópico anterior e também a peseira, que dá um charme extra para a decoração.