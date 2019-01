6 dicas de decoração para afastar a energia negativa da sua casa

Por mais que a gente ame a casa ou apartamento em que vive, é comum em algumas épocas parecer que a energia por ali está meio estranha. Isso pode se manifestar em um incômodo que não conseguimos entender, uma dificuldade inexplicável para dormir, uma irritação sem motivo. Se e quando isso rolar com você, saiba: é hora de afastar as energias negativas.

Uma boa forma de dar um up na energia do ambiente é mexendo na decoração. A disposição dos móveis, a escolha das cores certas e o acréscimo de determinados itens fazem toda a diferença para a casa ficar positiva e o seu astral, mais elevado.

Trazemos aqui seis dicas simples, que você pode colocar em prática hoje mesmo, para afastar a energia negativa da sua casa. Vem com a gente!

Mudar os móveis de lugar

Pode ser aplicando técnicas do Feng Shui ou mexendo instintivamente nos móveis – uma mudança de ângulo de uma poltrona, um sofá que muda da parede da janela para uma parede lateral, um vaso que sai da mesa de centro e vai para a mesa de canto. O que importa é colocar a energia para circular.

Facilitar a circulação de pessoas e do ar

Móveis e itens de decoração de chão (grandes vasos, por exemplo) amontoados bloqueiam a circulação de pessoas e também do ar – e ar “parado” faz as energias estacionarem e ficarem carregadas com o passar do tempo. Evitar isso é muito simples: basta dispor os móveis e demais objetos de modo que haja espaço para as pessoas e para o ar circularem. Fique atenta a isso.

Colocar plantas por toda a casa

As plantas filtram o ar e a energia de qualquer ambiente, além de trazerem uma obrigação boa de cuidar de algo vivo. E mais: deixam qualquer casa ou apartamento, por menor e menos iluminado que seja, muito mais bonito. Coloque plantas de todos os tamanhos na sala, nos quartos e até nos banheiros.

Tornar os espelhos parte da decoração

Espelhos não precisam ser apenas utilitários em que você cheque os cabelos, a make e a escovação de dentes: eles podem e devem fazer parte da decoração como embelezadores de ambientes que atraem ou repelem energias. Para melhorar a vibe da sua casa, os melhores posicionamentos de espelhos são refletindo alguma iluminação natural (de uma janela) e plantas (aquelas que você espalhou pela casa ou um jardim, se houver um).

Manter a casa organizada

Por mais desencanada que uma pessoa seja, a bagunça da casa afeta o bem-estar nas mínimas coisas do dia a dia – quando fica mais difícil encontrar as chaves ou uma blusinha específica, por exemplo –, o que acaba minando a energia do local. Mantenha a casa arrumada e veja a energia negativa diminuir rapidamente.

Apostar em uma parede amarela

O amarelo neutraliza energias negativas e, ao dar um ânimo para quem olha para a cor, ajuda a elevar o astral da casa. Os melhores ambientes para apostar em uma parede amarela são a sala de estar e o escritório, caso você trabalhe em home office.