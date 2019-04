7 dicas caseiras de como tirar cheiro de peixe, alho, cebola, mofo…

Cortou alho e cebola para fazer aquele peixe e ficou com a mão e a cozinha impregnadas pelos odores? O cachorro fez xixi fora do lugar e o cheiro permaneceu mesmo depois da limpeza? O armário está deixando as roupas com aquele odor terrível de mofo? Pois há truques simples para resolver tudo isso!

Confira:

Como tirar cheiro de peixe da cozinha?

Não tem jeito, quando a receita inclui peixe, o ambiente fica impregnado pelo odor forte. Para evitar esse incômodo, ponha água para ferver com algumas cascas de limão. O vapor vai ajudar a dissipar o cheiro. O mesmo pode ser feito com cascas de laranja ou com cravo-da-índia e paus de canela.

Como tirar cheiro de alho e cebola das mãos?

Você já deve ter visto aquele sabonete ‘mágico’ de inox que promete tirar o odor com uma lavagem simples das mãos, não é? Pois saiba que qualquer produto de aço inox tem o mesmo efeito, basta esfregar as mãos nele embaixo da água corrente. Mas fique atenta: nem tudo que brilha é inox. Muitos utensílios de cozinha são feitos de alumínio, aí não adianta.

Vinagre também é um forte neutralizador de odores e ajuda a remover o cheiro do alho. A dica é esfregar as mãos com vinagre branco e depois enxaguar.

Como tirar cheiro de xixi de cachorro do piso?

Basta colocar vinagre no local, principalmente sobre os rejuntes, e deixar por 20 minutos. Depois é só passar um pano úmido.

Como tirar cheiro de água sanitária das mãos

Está bem, a gente sabe que é preciso usar luvas para manusear produtos de limpeza. Mas se dessa vez você colocou a mão diretamente na água sanitária e ficou com aquele odor impregnado, basta usar pó de café! Esfregue o pó nas mãos úmidas e lave em seguida com água e detergente.

Como tirar mau odor de tapete e carpete?

Polvilhe bicarbonato de sódio puro sobre todo o tecido, esfregue e aguarde 15 minutos. Aí, passe o aspirador de pó para tirar todo o bicarbonato.

Como tirar cheiro de potes plásticos?

Há muitas maneiras caseiras: deixe o pote e a tampa de molho por pelo menos 24h em uma mistura de água, vinagre (1 xícara) e bicarbonato de sódio (1/4 de xícara). Depois é só lavar.

Outra dica é deixar o pote tampado com bicarbonato ou jornal amassado ou café dentro por um ou dois dias – eles absorvem os odores. Aí, é só lavar direitinho.

Como tirar cheiro de mofo do armário?

Pra começar, tire tudo de dentro do armário. Aí, coloque um potinho com vinagre branco aberto, feche as portas e deixe por um dia inteirinho. Em seguida, passe em todo interior do armário um pano umedecido com vinagre, deixe as portas abertas para secar e pronto!

Outra forma é usar carvão: coloque pedaços de carvão em potinhos plásticos e espalhe pelo interior do armário. O carvão absorve a unidade e acaba com o cheiro.