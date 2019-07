7 dicas simples e práticas para aquecer a sua casa nesse frio

A temperatura caiu e sua casa está gelada? Calma, dá para resolver isso de formas bem simples. A ideia é barrar a entrada do ar frio com medidas práticas e esquentar o clima e a água com equipamentos que não custam muito.

Confira essas dicas e deixe os cômodos bem quentinhos, independentemente de quanto marcam os termômetros lá fora:

1. Abuse dos tecidos

Tapetes felpudos, mantinhas no sofá, almofadas com pelúcia, cortinas mais pesadas… Tudo isso proporciona mais conforto térmico.

No banheiro, troque os tapetinhos de pano pelos emborrachados e acolchoados, que isolam a temperatura fria do piso.

2. Tape os buracos

Com o passar do tempo, é possível que portas e janelas adquiram frestinhas, caminhos perfeitos para a entrada do ar gelado de fora. A dica é dar uma de detetive e buscar essas aberturas, fazendo as vedações com silicone próprio.

E vale também colocar aqueles protetores de soleira, as famosas minhocas, embaixo das portas para barrar as correntes de vento.

3. Faça da sua cama o melhor lugar do mundo

Capriche no enxoval: escolha lençóis de trama mais fechada e durma em um sanduíche de cobertores (o de baixo pode ser colocado acima ou abaixo do lençol de elástico). Difícil vai ser sair de lá na manhã seguinte…

4. Atenção às horas de abrir e fechar as janelas

Aproveite quando sol aparece para abrir as cortinas e janelas e deixar os espaços internos se aquecerem. “As janelas voltadas para o norte recebem maior incidência de sol no inverno”, diz a arquiteta Carmen Avila.

E nunca deixe para fechar as janelas após o entardecer, quando o sol vai embora e as temperaturas nos termômetros despencam.

5. Mantenha as portas fechadas

O ideal é fechar todos os cômodos da casa. Assim, os espaços que já estiverem aquecidos não perdem calor e os gelados não espalham o frio pela casa.

6. Coloque água quente na torneira da pia

Mesmo que você não tenha aquecimento central, dá pra esquentar a água para lavar a louça ou escovar os dentes. A dica é instalar um aquecedor elétrico de passagem, que funciona como um chuveiro: ele é pequenininho, vai acoplado embaixo da pia, na tubulação de entrada de água, e é acionado quando a torneira é aberta.

Os modelos costumam ser baratinhos e fáceis de instalar – você só vai precisar de uma tomada por perto. Dá uma olhada nestes produtos da Lorenzetti e da Fame, que não ultrapassam os R$ 150.

7. Invista em um aquecedor portátil

Eles são elétricos, ocupam pouco espaço e esquentam os ambientes rapidinho. Veja esta seleção de produtos que fizemos – tem de vários tipos e para todos os bolsos.