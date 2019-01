7 séries ‘estilo Marie Kondo’ para quem ama organização e decoração

“Ordem na casa com Marie Kondo” é um grande sucesso desde que estreou, no comecinho do ano, na Netflix. Se você já maratonou a série dessa guru japonesa da organização e ficou com um gostinho de quero mais, essa matéria foi feita especialmente pra você!

Veja abaixo a lista que preparamos com séries viciantes sobre decoração e organização do lar:

Santa Ajuda

Produção brasileira, a série do canal GNT põe a personal organizer Micaela Góes para visitar casas um tanto bagunçadas e oferecer dicas e soluções espertas para deixar tudo organizado. Ao contrário de Marie Kondo, ela coloca a mão na massa junto com a dona ou o dono da bagunça, e o resultado é sempre impressionante!

Reforme na baixa, fature na alta

Na série original Netflix, a designer de interiores Genevieve Gorder e o especialista em mercado mobiliário Peter Lorimer viajam pelos Estados Unidos para reformar imóveis de aluguel pouco atrativos a turistas, transformando-os em negócios bastante lucrativos e com uma decoração de cair o queixo.

Decora

O programa nacional, exibido pelo GNT, já conta com 12 temporadas. É apresentado, atualmente, pelo arquiteto Maurício Arruda, que, toda semana, reforma um dos cômodos da casa de alguém, melhorando a organização e vida da pessoa. É uma delícia ver a cara de surpresa das pessoas quando chegam em casa depois das mudanças!

Grand Designs

A série de televisão britânica apresentada pelo designer Kevin McCloud possui 19 temporadas, sendo que uma delas está Netflix, e tem uma premissa bem básica. Cada episódio foca em uma família que deseja construir sua própria casa e, assim, vemos a execução do projeto.

Irmãos à Obra

Seriado de sucesso internacional, “Irmãos à Obra” apresenta os gêmeos Jonathan e Drew Scott, que ajudam famílias a encontrar e decorar a casa dos sonhos. Além de ter sua exibição feita pelo canal Discovery Home & Health, é possível encontrar duas temporadas do programa na plataforma de streaming Netflix.

The Great Interior Designs Challenge

O reality show britânico consiste em uma competição anual, na qual designers de interiores amadores devem transformar completamente alguns cômodos, com orçamento e tempo bastante apertados. No Brasil, a Netflix apresenta duas de suas quatro temporadas.