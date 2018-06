Juntou as escovas de dentes há algum tempo e resolveu oficializar a união agora? Não importa se você e seu par estão morando juntos faz meses ou anos. Uma festa de casamento continua sendo um momento especial na vida dos dois.

Essa é uma situação recente. No tempo dos nossos avós, por exemplo, quando alguém se casava, precisava de um enxoval completo para a nova morada, pois era o momento de sair da casa dos pais. Mas, hoje, muitas pessoas já vão morar com namorados antes do casório ou dividem um apê com amigos e compram os produtos básicos necessários para viver com conforto.

Por isso, a festa de casamento é um bom momento para renovar os itens que já tem em casa. Abaixo, listamos oito ideias para começar a vida de casados com o lar completo do jeitinho de vocês:

1. Cama, mesa e banho: o casal pode (e deve!) aproveitar a oportunidade para trocar o enxoval de lençóis, toalhas de banho e de rosto, roupões e toalhas de piso. Caso queira inovar, as toalhas de praia também são uma opção para as escapadas a dois para o litoral e a piscina.

2. Cozinha: que tal atualizar o jogo de panelas? Também podem entrar na lista produtos muito utilizados no dia a dia, como potes, utensílios de madeira e tábua de cozinha.

3. Bar e vinho: chegou a hora de ter o tão sonhado jogo de taças de cristal para vinho! Outras ideias são acessórios de bar, jarras, garrafas e até uma charmosa suqueira para uma festinha.

4. Mesa: esse item é um prato cheio para receber os amigos. Aposte em petisqueiras, aparelho de fondue, taças de sobremesa e até outros itens básicos para o uso diário, como louças, açucareiro, moedor de sal e pimenta e porta-temperos.

5. Churrasco: se vocês adoram reunir a família e colocar a carne para assar, uma dica é pedir acessórios para churrasco, como tábua e jogo de facas e garfos.

6. Eletroportáteis: caso já tenham liquidificador e micro-ondas, pode incluir na lista outros produtos que vão facilitar a rotina. Exemplos disso são cafeteira, torradeira, sanduicheira, panela elétrica, forno elétrico, ferro a vapor, aspirador de pó e mixer. Aquecedores e ventiladores podem ajudar a controlar a temperatura interna do ambiente.

7. Decoração: o objetivo é deixar o lar com cara de novo? Aposte nos acessórios, como vasos, caixas e porta-retratos. Se para você morada cheirosa é um must, inclua na lista de presentes envelopes e sachês perfumados, velas aromáticas e água para lençóis.

8. Organização: quem já não mora com os pais sabe que não precisa muito para que a bagunça se acumule. Por isso, as caixas organizadoras são sempre boas opções de presentes, assim como outros itens do dia a dia, como escorredor de louça, kits de banheiro, dispenser de pia e cabides.

Mais comodidade

Uma boa notícia é que as listas de presentes online facilitam – e muito! – a vida dos noivos. Mas é preciso escolher o lugar com cautela para não cair em golpes: eleja apenas lojas conhecidas e recomendadas. Outra dica é conferir in loco a diversidade e a qualidade das peças e das marcas disponíveis.

A Camicado, por exemplo, é uma rede de lojas especializada em decoração que está no mercado há mais de 25 anos e possui tradição no serviço de listas. Ao fazer uma, é possível escolher e receber os itens em casa ou ter o dinheiro equivalente pago por eles para gastar na loja até seis meses depois do casório.

Além dessas facilidades, um mimo sempre vai bem, certo? O casal ganha um bônus de 3% do valor total de produtos comprados para escolher mais coisas para o lar. E os noivos que receberem 4 000 reais em presentes até o dia 15 de julho concorrem a um fim de semana inesquecível na promoção Casas do Brasil.

Não importa se é a primeira, segunda ou terceira vez, decorar sempre é uma novidade gostosa. Se esse momento for compartilhado com quem você ama, melhor ainda!