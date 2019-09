9 dicas simples para manter a casa ou apartamento pequeno em ordem

Quem mora em casa ou apartamento pequeno sabe como é difícil achar um lugar guardar tudo o que a gente precisa de um jeito organizado. Mas alguns truques podem ajudar a aproveitar os espaços ao máximo, sem gastar muito.

Confira estas dicas:

1. Use ganchos

Utensílios de cozinha, chapéus, bijuterias, xícaras, cintos, secador, bolsas, chaves, vassouras… são muitos os objetos que você tem em casa e que podem ser pendurados nas paredes, nas portas de armários, dentro dos armários, onde quiser.

Os ganchos, além de proporcionar um espaço adicional, fazem com que seja mais fácil encontrar o que você está procurando.

–

Outro benefício dos ganchos é que eles não necessitam de furos na parede, uma vez que existem as opções adesivas que suportam um bom peso.

E justamente por serem difíceis de descolar, pense bem onde vai colocar os seus. “Primeiro faça uma análise, se você gosta, precisa e usa todos aqueles itens, principalmente no caso de bijuterias, mas não tem espaço para eles”, recomenda a personal organizer Nalini Grinkraut.

2. Invista nas prateleiras

Com diversas alternativas de design, as prateleiras são perfeitas para qualquer ambiente, basta prestar atenção nas dimensões que você precisa. Você pode usar quantas quiser e escolher as de maior ou menor profundidade, de acordo com as necessidades de seus cômodos.

Que tal preencher com prateleiras aquele espaço acima do vaso sanitário costuma que fica vazio? Ou vão sobre o balcão americano?

–

3. Categorize

Seja na despensa, nas gavetas, no armário, conte com a ajuda de potes, cestas, organizadores e divisores, separando os itens de acordo com o uso.

Divida o máximo que você puder! Conforme aponta a personal organizer Carol Rosa: “quanto maior for a separação e principalmente a categorização dos objetos, mais fácil será a rotina da casa, afinal os objetos categorizados são mais fáceis de ser encontrados por todos que convivem ali. A pessoa não perde tempo procurando o que precisa, pois ela já sabe onde encontrar cada coisa”.

–

–

4. Aposte em pufes e baús

Além de darem um charme extra para a sua casa e servirem de assento, eles conseguem guardar uma boa quantidade de objetos, como materiais escolares, brinquedos, livros e até sapatos.

–

5. Invista em móveis sob medida

Essa opção pode ser uma pouco mais cara, mas o resultado vale a pena. “Móveis sob medida podem amenizar a sensação de aperto justamente por serem feitos levando em conta a altura, a largura e a profundidade dos ambientes”, explica Carol Rosa, que cita como exemplo o aproveitamento total de uma cozinha com armários planejados.

–

6. Pense bem na hora de comprar móveis…

Se você não pode encomendar móveis, a solução é pesquisar bastante antes de mobiliar a casa. Escolha com sabedoria e prestando muita atenção nas dimensões do cômodo.

Tire as medidas com precisão e não compre se ficar na dúvida se cabe ou se achar que vai tomar muito espaço do ambiente.

7. … e utensílios

“Você deve ser um bom porteiro da sua casa”, aconselha Nalini. Então, toda vez que você for comprar algo novo, pense se realmente precisa disso e aprenda a fazer uma triagem de tudo que entra na sua casa.

8. Saiba quando se desfazer das coisas

Se você não usa e nem tem um grande valor sentimental, significa que está na hora de jogar este objeto fora, ou doá-lo, se ainda estiver em condições. Não tem porque manter algo que não tem mais utilidade no seu dia a dia. Isso só contribui para a bagunça.

9. Mantenha o hábito de organização

Não adianta ter vários móveis e objetos organizadores se você não criar o hábito de manter tudo em seu devido lugar. Se quiser uma casa arrumada, é preciso mantê-la desse jeito.

Então, quando chegar em casa, nada de largar roupas, bolsa e sapatos por aí: guarde ou coloque para lavar. O mesmo vale para a maquiagem, bijuteria, produtos de limpeza, roupa passada, livros…

Essa bagunça vai acumulando ao longo do tempo e, depois, não tem organizador que dê jeito.