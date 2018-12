9 ideias para montar um jardim vertical

A natureza é sempre muito bem-vinda dentro de casa! Mas se não há espaço para criar um jardim tradicional, não se preocupe! Ele pode subir pelas paredes.

Para montar um jardim vertical há diversas técnicas. As opções mais simples são os painéis de fibra de coco, madeira, treliças ou prateleiras que abrigam vasinhos. Além disso há os blocos modulares, nichos que se juntam para fazer uma composição que lembra um quadro de plantas.

Mas aquele visual diferente, com folhagens que parecem brotar da parede, é conquistado com blocos pré-moldados instalados na alvenaria impermeabilizada onde vão plantadas as espécies.

Dica: o sucesso do projeto está relacionado com a escolha correta das plantas. Analise se o espaço recebe muito ou pouco sol e só a partir dessa percepção eleja as espécies. Outro ponto importante é pensar na facilidade de irrigação. Se o acesso for difícil, há equipamentos de irrigação automática que são uma mão na roda!

1. Home office verde

Trabalhar em casa é bom, e com uma vista verde é melhor ainda! Este projeto da Korman Arquitetos aproveitou o canto da varanda com um escritório simples e encantador. Na parede, um painel abriga diversas plantas, a maioria samambaias. As espécies eleitas não pedem muita manutenção, gostam de luz e demandam menos água. A irrigação é feita por um coletor e um aparelho que irriga de forma programada.

2. Jardim nas alturas

Os cachepôs são suspensos por correntes presas no teto. Para formar esse visual maciço, a arquiteta Cristiane Schiavoni e o paisagista Edu Bianco escolheram apenas uma espécie: a samambaia, que tem volume e aceita bem luz e ventilação abundantes

3. Ripas de madeira

Grandes ripas de madeira presas ao muro suportam vasinhos com plantas pendentes neste projeto da MC3. Lembre-se de impermeabilizar a madeira para garantir a durabilidade do material.

4. Monte seu painel

Para quem procura praticidade, os quadros verdes são ótimas opções. Este aqui é o Linea, da Japi, com estrutura modular para que você aumente o tamanho do seu jardim vertical adicionando módulos (cada um mede 50 x 20 cm). É só plantar e instalar na alvenaria.

5. De encher os olhos

O terraço integrado com o estar mantém os ares de varanda graças ao jardim vertical instalado exatamente onde os ambientes se separam. A designer de interiores Camila Cordista combinou tijolos aparentes e um painel com muita folhagem para cobrir a parede do fundo.

6. Orquídeas penduradas

Um painel de madeira maciça (cumaru) expõe a coleção de orquídeas da moradora, ideia da arquiteta Cristiane Schiavoni. Cachepôs meia-concha de fibra de bambu abrigam phalaenópsis, cattleya, dendróbio e miltônia.

7. Painel inusitado

Usar a criatividade também é uma boa para montar o jardim. O projeto de Dauanne Arruda e Sarah Cavalcanti para a Casa Cor Paraíba tem um painel de pálete onde vão presos medidores de cereais pintados de cobre com ervas plantadas. Cada medidor tem um furinho no fundo para drenagem da água da rega.

8. Plantas e água

O cantinho zen na varanda inclui um jardim vertical e uma pequena fonte com plantas aquáticas. O projeto de Daniele Okuhara e Beatriz Ottaiano, do doob arquitetura, inclui samambaias, aspargo-alfinete, peperômia e véu-de-noiva, plantas que não pedem sol direto. Duas vezes ao dia é programada uma irrigação automática no painel.

9. Sempre cabe um jardim!

A varanda é minúscula, mas a arquiteta paisagista Marianne Ramos encontrou um cantinho para montar um jardim vertical. As plantas se apoiam em uma estrutura vertical fixada no piso coberto por seixos. As espécies eleitas são samambaias, aspargos, guaimbês, tradescantia roxa e sigônio.