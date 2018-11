9 móveis inteligentes e multifuncionais perfeitos para casas pequenas

1 /9 O Space Up reúne cama de casal, armário e prateleiras. Feito de MDP e MDF, com sistema fácil de abertura hidráulica. Mede: 1,66 x 2,07 x 1,87 m. Etna , R$ 10 x R$ 349,99 (Montagem: Filipe Ferreira/Divulgação/Reprodução)

2/9 Na hora de comer, você tem uma mesa espaçosa com um banco de cada lado. Depois, é só desconectar as peças e você fica com dois bancos com encosto. De jatobá. Idea Store, R$ 1340,11 (Montagem: Filipe Ferreira/Divulgação/Reprodução)