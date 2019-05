A beleza do edredom e o quentinho do cobertor em 11 modelos de coberdrom

Edredom ou cobertor? Alguém teve a brilhante ideia de misturar os dois e fazer uma peça só!

O chamado coberdrom compõe com a decoração, com sua superfície linda, e deixa as noites bem quentinhas, pois o lado de dentro é felpudo como o de um cobertor.

Gostou dessa mistura? Confira esses modelos: