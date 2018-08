Alerta de tendência: lhamas são os novos flamingos na decoração

Depois dos flamingos e dos abacaxis, são as lhamas que estão dominando o décor. Pode parecer um pouco inusitado, mas, segundo o Pinterest, a decoração com os bichinhos teve um aumento de 265% no número de ideias salvas na plataforma nos últimos seis meses. Para você se jogar nessa tendência, selecionamos 20 produtos que custam até R$ 170. Dá uma olhada!

A caneca com tampa e colher Me Lhama custa R$ 59,90 na Imaginarium.

O prato de cerâmica hexagonal Lhama e Cactos branco custa R$ 27,35 na Pandas.com.br.

O kit com 3 capas de almofadas Lhama Delicada, da Kombigode Store, custa R$77,90 no Mercado Livre.

O porta treco decorado Lhama custa R$ 47,90 na Mimeria.

O quadrinho decorativo Lhamas, da Florir Loja, custa R$ 25 na Elo7.

O varal de Lhama, da Karacolarts, custa R$ 91 na Elo7.

O kit Lhama, com colcha de solteiro dupla face de microfibra, custa R$ 119,90 na Riachuelo.

A Lhama amigurumi, da Coala Crochet, custa R$ 170 na Elo7.

Os adesivos de parede Lhamas, do Atelier 508, custam R$ 39,90 na Elo7.

O guardanapo Lhama custa R$ 19 na Casa MinD.

O quadrinho Lhama Hola! (15 x 15 cm), da Plocker, custa R$ 13 na Elo7.

O mini vaso Lhama custa R$ 39,90 na Mimeria.

O mini prato de cerâmica com Lhama Trinket branco custa R$ 42,40 na Pandas.com.br.

O kit de quadros Lhama!, da Beta Presentes Criativos, custa R$ 169,80 na Elo7.

A capa de almofada infantil Lhama Cactus, da Kombigode Store, custa R$ 49,90 na Elo7.

O kit almofada porta pipoca No Drama Lhama custa R$ 119,90 na Zona Criativa.

As placas decorativas Lhama (conjunto), da Loja do Yoda, custam R$45,90 no Mercado Livre.

A capa de almofada Lhama, da Kombigode Store, custa R$ 49,90 na Elo7.

O bule de cerâmica Lhama verde custa R$ 92 na Mimeria.

A capa de almofada bege Lhamas e Cactos borda vivo custa R$ 36,90 na Pandas.com.br.