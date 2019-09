AliExpress abre loja no Brasil. Mas, calma, pode não ser o que você pensou

O AliExpress abriu hoje (6) uma loja no Brasil! Mas calma, porque pode não ser exatamente o que você está imaginando. Não se trata de uma loja física, nos moldes que a gente conhece, em que você entra, escolhe o produto, paga e leva pra casa… Por aqui, a empresa da chinesa Alibaba abriu um ponto de venda temporário no Shopping Mueller, em Curitiba.

Trata-se de um projeto-piloto que vai durar 30 dias: um enorme painel digital de 30 metros permite que o usuário veja os itens em tela interativa e escaneie em QR code, mas, se quiser levar, tem de finalizar a compra pelo celular.

Tudo acontece do mesmo jeitinho que você faria em casa, e a compra tem os mesmos prazos de entrega e condições.

A ação é uma parceria com a Ebanx, empresa com sede em Curitiba, responsável por processar os pagamentos do AliExpress. E o objetivo é simplesmente deixar os consumidores mais seguros para comprarem produtos chineses online.