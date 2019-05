Apartamento minúsculo prova que dá para morar bem em apenas 20 m²

Como transformar um espaço de 20 m² em um apartamento completo? A designer de interiores Melina Romano tem a resposta em forma de projeto.

Para deixar este apê confortável e sem a impressão de que se está dentro de uma caixa de fósforos, ela quebrou todas barreiras, deixando o interior 100% integrado – e coube tudo nessa metragem reduzida. O estilo industrial escolhido pelo morador pautou a decoração.

A sala é multifuncional: basta remover as almofadas para que o sofá verde vire cama. O clima gostoso vem com a cortina encorpada, proporcionando o escurinho ideal. A marcenaria também é um curinga: vai de uma ponta à outra do apê com funções de rack, home office e continua em estantes modulares até chegar à cozinha.

Logo na entrada ficam a cozinha e o banheiro – única parte da casa fechada com alvenaria. Um enorme espelho do piso ao teto ajuda a ampliar visualmente a área. Destaque para a paleta de cores que deixa o décor mais vibrante. Quem não amou a geladeira laranja?

A cozinha pequena atende às necessidades do morador – a bancada é equipada com cooktop, forno embutido e há bastante espaço de armário. Note que o painel de marcenaria atrás da pia é dotado de furos, que permitem a distribuição de prateleiras e apoio quando for preciso.

Descoladinho, o banheiro segue a mesma linguagem do apê e se valoriza com um letreiro luminoso divertido.

E quem disse que é preciso escolher apenas um revestimento de piso para espaços integrados? Aqui, a designer usou pastilhas cerâmicas na cozinha e cimento queimado na área social. Ea transição de um para o outro ficou incrível!