Aprenda a decorar a casa combinando estampas diferentes, sem medo de errar

Quer deixar o décor com muito mais personalidade? Ouse! A dica é fugir da mesmice e misturar estampas de diferentes padrões.

“As pessoas estão em busca de trazer mais verdade para o projeto, uma essência para ter uma casa com cara de casa e não de loja. Neste conceito, cabe aquela ‘baguncinha’ de misturar estampas”, explica a arquiteta Cristiane Schiavoni.

Mas tenha cuidado para não perder a mão e acabar deixando o ambiente pesado. O ideal é procurar harmonizar a decoração, de maneira que as estampas conversem e não acabem competindo.

Como combinar as estampas?

Existem certas misturas de padrões que combinam mais facilmente do que outras. Estampas listradas, por exemplo, conseguem formar as composições mais clássicas e menos arriscadas, sendo compatíveis com flores, animal print, xadrez e bolinhas. Já as florais podem não se dar muito bem com animal print e estampas étnicas.

Mas não se esqueça de ter bases lisas para compensar. Os mais indicados para esse papel são o sofá e o piso, assim você poderá usar estampas na parede, nas almofadas, no tapete e outros itens decorativos.

Como exemplo, Cristiane cita “colocar um papel de parede listrado, com um sofá liso e almofadas florais, criando um equilíbrio e uma mistura interessante”.

Para não errar, procure pontos em comum que unam as estampas, como o traço do desenho, a paleta de cores e até mesmo o material do tecido.

“Para obter um efeito harmonioso, traga combinações com a tonalidade de cor”, recomenda Cris Paola, arquiteta e designer de interiores. Se você escolhe utilizar itens com desenhos chamativos e coloridos, procure trabalhar os tons que aparecem nos detalhes da estampa em outros pontos da decoração. No caso de um sofá estampado, por exemplo, pinte as paredes com uma das tonalidades dele ou de uma cor compatível e, seguindo a mesma paleta de cores, opte por almofadas neutras ou com estampas de tons mais rebaixados.

Evite também utilizar apenas tons vibrantes, tente equilibrar as cores mais fortes com os tons pastel.

Inspirações

Para te ajudar a ter uma ideia mais clara de como combinar diferentes padrões, nós selecionamos alguns projetos que acertaram no mix de estampas: