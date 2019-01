Aprenda a ler os símbolos das etiquetas de roupas

Lavar a roupa corretamente pode ser complicado, mas o caminho das pedras está na etiqueta. Se você não cortou a sua, dê uma espiada nela: certamente você verá um monte de símbolos – bem difíceis de entender, convenhamos!

Mas basta saber decifrá-los para lavar e secar tudo direitinho e preservar a qualidade dos tecidos. Para te ajudar, elaboramos um guia sobre essas figuras e seus significados.

Lavagem

–

O símbolo que representa o processo de lavagem é o baldinho. Se ele aparecer com um X (1) significa que você deverá fazer a lavagem a seco (leia mais sobre isso no final desta matéria), pois nem todas as roupas podem ser lavadas com água. Caso contrário (2), a máquina de lavar está liberada.

Mas preste atenção: se houver um traço abaixo do baldinho (3), a centrifugação deve ser reduzida. O cuidado deve ser ainda maior quando há a adição de outro traço (4). A presença de uma mão (5) na figura quer dizer que você terá de lavar o item manualmente, pois a peça deve ser muito delicada.

Para saber a temperatura de lavagem, basta olhar para o número que aparece dentro do desenho (6). Por exemplo, se a etiqueta da sua roupa tiver um baldinho com 30°C, significa que essa é a temperatura máxima que poderá ser utilizada no processo. Algumas vezes, os números podem ser substituídos por bolinhas (7). Quando há apenas uma, o máximo é de 30°C, já duas bolinhas significam um máximo de 40°C, três é para 50°C e assim por diante.

Alvejante

–

O símbolo que representa o alvejante é um triângulo (1). Porém, se ele vier coberto por um X (2) é indicação de proibição.

A presença de dois tracinhos dentro do triângulo (3) indica que apenas alvejantes sem cloro são adequados. Já as iniciais CL (4) querem dizer que você só poderá utilizar aqueles compostos por cloro. Caso o triângulo com essas iniciais apareça com um X (5), fuja dos alvejantes com cloro, pois eles podem danificar a sua roupa.

Secagem

–

Esta etapa é representada pelo quadrado e possui um monte de variações. Ele com um círculo interno (1) avisa que a máquina de secar está liberada, mas em relação ao X (2), já sabe: não use secadora – o mesmo é representado pelo quadrado sozinho, sem círculo interno.

Se houver uma bolinha dentro do círculo (3), você deve usar a temperatura mínima. Se houver duas bolinhas (4), a secagem deve ser feita com temperaturas médias. Já três bolinhas (5) indicam a temperatura máxima de secagem.

Se o desenho tiver um ou mais traços verticais (6), a secagem deve ser feita verticalmente em um varal. Entretanto, há roupas que precisam ser secas em superfícies planas e, por isso, têm como símbolo o quadrado com um ou mais traços horizontais no interior (7). Já as linhas diagonais no canto superior (8) mostram que você deverá secar a peça na sombra.

Passadoria

Para representar essa etapa, nada mais adequado do que a figura do ferro de passar. O número ou a quantidade de bolinhas que aparecem dentro do ferro indica a temperatura do equipamento. Se só houver uma bolinha (1), use temperaturas abaixo de 110°C. Para duas bolinhas (2), o mais indicado é não ultrapassar 150°C. Já em situações em há três bolinhas (3), o máximo permitido é de 200°C.

Um X (4) sobre o desenho indica que o uso de ferro é proibido, mas se o X estiver embaixo da figura (5), apenas o uso de vapor é que está restrito.

Lavagem a seco

–

Nem todas as roupas podem ser lavadas à máquina. Se a etiqueta apresentar uma circunferência (1), saiba que a peça só pode ser lavada a seco (procure lavanderias especializadas). Como já sabemos, se o círculo for coberto pelo X (2), a lavagem a seco não é recomendada.

O símbolo da lavagem a seco pode vir acompanhado de letras: A, P, ou F. Elas indicam o produto a ser usado. A letra A (3) significa que a lavagem pode ser feita com todos os tipos de solventes. O P (4) indica que devem ser usadas substâncias à base de hidrocarboneto ou percloroetileno. Já o F (5) é uma recomendação de lavagem apenas com solventes hidrocarbonetos. Mas deixe isso por conta do profissional especializado em lavagem a seco.