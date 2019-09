Aproveite o tempo seco para lavar a roupa pesada. Confira estas dicas

A gente sofre muito com a baixa umidade do ar, mas para secar roupas ela é perfeita! Então, aproveite o clima seco e coloque para lavar toda aquela roupa pesada – que, inclusive, agora com o fim do inverno deve ficar guardadinha no armário.

A explicação técnica para a rapidez da secagem é que o ar seco facilita o agrupamento das moléculas de água que saem do tecido – na prática, isso significa que se você lavar um edredom de manhã e deixar no varal em local ventilado, mesmo que na sombra, é provável que ele esteja sequinho no fim da tarde.

Se animou para pôr a roupa em dia? Anote essas dicas de lavagem e secagem da personal organizer Arlete Roschi, da Ô Lá em Casa:

Antes de enfiar cobertores, edredons, casacos e cia na máquina, olhe a etiqueta de cada peça. “Nela constam as informações de como o tecido deve ser lavado, se pode ir à máquina, se deve secar ao sol, na sombra…”, enumera Arlete.

Se a peça puder mesmo ir para a máquina, veja se o peso é adequado: “Geralmente, máquinas com capacidade para 10 kg lavam bem um edredom de casal, já os queen e king só em eletrodomésticos de 15 kg”, diz.

Pendure a roupa no varal bem esticadinha, deixe por algumas horas e vire a peça para garantir a secagem completa.

Mesmo que você perceba que a peça esteja seca, deixe mais um pouco no vento. Guardar o tecido com o mínimo de umidade pode gerar a formação de fungos e mofo.

“Dê preferência ao sabão líquido, pois ele sai melhor no ciclo da lavagem. Caso use a versão em pó, dilua antes de pôr na máquina”, aconselha a personal organizer.

Não lave edredom de fibra sintética com amaciante. “O tecido interno do recheio da peça pode perder o seu formato original e ficar bem mais fino, perdendo sua função de acolchoar”.

Depois da secagem completa, se for guardar a roupa pesada no armário para a próxima temporada de frio, dê preferência a embalagens de TNT. “Esse material permite que a peça respire e, ao mesmo tempo, fique protegida da poeira”, finaliza Arlete.