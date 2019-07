Aquele com a Pottery Barn: loja lança coleção de ‘Friends’ para casa

Pode parecer que foi ontem, mas o seriado de sucesso “Friends” teve seu início há quase 25 anos! Para comemorar o aniversário de uma das séries mais amadas de todos os tempos, a rede americana de lojas Pottery Barn decidiu lançar uma coleção exclusiva de móveis e itens de decoração.

E a boa notícia é que você pode ter todos esse produtos na sua casa! Apesar de não possuir nenhuma filial fora dos Estados Unidos e Canadá, a Pottery Barn realiza entregas para o mundo todo.

Mas lembre-se: para receber a sua compra aqui no Brasil você vai pagar uma taxa de importação, que, assim como o valor do produto, é calculada em dólar (US$). Então, faça a conversão do valor para o Real, o que pode fazer com que o preço fique um pouco salgado.

Agora que você já está prevenida contra qualquer susto, vamos dar uma olhada no que está à venda:

Os preços variam entre US$ 14,50 e US$ 24,50

As canecas de porcelana, com capacidade de 400 ml, estão entre as mais baratinhas da coleção. Cada modelo faz referência a um momento icônico da série, exibindo desde bordões como “Joey não divide comida” e “Você é a minha lagosta” até o símbolo do Central Perk, café onde o grupo se reunia, e à música tema do programa.

US$ 19,50 – US$ 19,50

Para a porta de entrada, o loja oferece o capacho perfeito para receber os seus amigos em casa. Feito de fibra de coco, nas medida 76 x 45 cm.

Almofada nas medidas 30 x 30 cm, de algodão e linho, no valor US$ 29,50

Almofada nas medidas 30 x 60 cm, de algodão, no valor US$ 45,50

Almofada nas medidas 40 x 66 cm, de algodão e linho, no valor US$ 49,50

Já as almofadas têm o preço variando de US$ 29,50 até US$ 49,50, sendo cada uma de um tamanho diferente. Além do logo da série, as estampas também ilustram o famoso sofá laranja do Central Perk e a porta roxa do apartamento de Monica Geller.

US$ 34,50

Vendidas em par, as toalhas de chá comemorativas da série fazem referência ao já citado bordão “Joey não divide comida” e à nada saborosa sobremesa de Ação de Graças feita por Rachel.

US$ 149

Os quadros em tela quadrada (45 x 45 cm) da Pottery Barn homenageam a abertura inesquecível de “Friends”, com o sofá laranja na frente da fonte e o nome da música tema.

US$ 1099

E é claro que não poderia faltar a mesa de boticário! Igualzinha à que Rachel compra no episódio “Aquele com a Mesa de Boticário” da sexta temporada. Ela é feita de MDF e mogno laminado, com medidas de 1,25 x 0,75 x 0,48 m.