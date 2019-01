As 10 melhores plantas para ter nos banheiros de sua casa

Banheiros sociais (lavabos) ou com chuveiro merecem uma decoração caprichada tanto quanto qualquer outro lugar de sua casa. Além da escolha de jogos de toalhas bacanas, quadros descoladinhos e detalhes artesanais, as plantas e flores podem dar um up no visual destes cômodos.

A seguir, trazemos as 10 plantas que melhor se adaptam às condições úmidas e pouco iluminadas que normalmente encontramos nos banheiros e lavabos. Divirta-se com elas!

Aloe vera

–

Resistente até dizer chega, a aloe vera pode ser colocada em qualquer lugar dentro do banheiro, já que não faz questão de muita luz nem de muita água. Aliás, se o banheiro for usado para vários banhos ao longo do dia, a própria umidade do vapor da água já é suficiente para mantê-la hidratada! Mas, se você morar sozinha e só ocorrer um banho por dia onde a aloe vera estiver ou se tiver optado por colocá-la no lavabo, procure regá-la – com bem pouca água – uma vez a cada três dias.

Bônus: o gel presente no interior das folhas da aloe vera é ótimo para aliviar queimaduras e picadas de insetos, além de ser um ótimo hidratante para pele seca.

Bambu

–

Poucas plantas são tão “modestas” quanto o bambu. Ele precisa de muito pouca iluminação, por isso deve ser colocado o mais longe possível da janela ou de qualquer ponto em que haja iluminação direta do sol. Ele não precisa sequer de solo: você pode colocar os galhos de bambu em qualquer vaso com água e pedrinhas (para eles ficarem firmes), trocar essa água a cada duas semanas e pronto.

Apenas um detalhe: ele cresce MUITO rápido – então, se o quiser baixinho, esteja sempre pronta para podá-lo. Mas alto ele também fica lindo!

Begônia

–

Lindas e coloridas, as begônias se dão melhor em ambientes fechados do que ao ar livre e gostam de bem pouca luz, por isso os banheiros são ideais para elas. A umidade dos banhos tende a ser suficiente para mantê-las hidratadas, mas, assim como no caso da aloe vera, regue-a a cada três dias se os banhos forem poucos ou se ela estiver no lavabo. Também é legal borrifar um pouco de água em suas pétalas e folhas: elas adoram e ficam mais vivinhas.

Clorofito

–

Com essa carinha de aranha – não à toa, seu nome em inglês é “spider plant”, ou planta aranha –, a clorofito absorve odores e até partículas de produtos químicos do ar. E o melhor: é pouquíssimo exigente, se dando bem em luz plena ou na sombra e podendo ser regada uma vez por semana apenas.

Dracena

–

Também é uma purificadora de ar. A dracena prefere sombra e suas folhas ficam marrons se forem expostas à luz do sol. A umidade dos banhos, assim como nos casos da aloe vera e da begônia, tende a ser suficiente para ela; se não houver banhos em abundância no banheiro ou se ela estiver no lavabo, regue-a um dia sim, um dia não com água suficiente apenas para umedecer a terra.

Espada de São Jorge

–

Dura na queda, a espada de São Jorge fica muito bem em luz indireta ou na sombra e se adapta a ambientes quentes e úmidos. Pode colocá-la em qualquer ponto do banheiro e ela encontrará meios para permanecer vívida e bela.

Bônus: ela também é um ótimo filtro de odores e toxinas do ar.

Hera inglesa

–

Considerada pela NASA uma das melhores plantas para purificar o ar, a hera inglesa é capaz de absorver partículas de fezes (sério!) e de produtos químicos do ar, além de deixar o ar sempre cheirosinho. Ela precisa de luz do sol pelo menos 3 horas por dia e gosta de bastante umidade – na falta dela, necessita de regas um dia sim, um dia não e água borrifada em suas folhas com a mesma frequência.

Por ser uma trepadeira, o jeito mais bonito e interessante de colocá-la no banheiro é em um vaso suspenso, para que ela “caia” você possa moldá-la a contornos de espelhos, paredes e batentes.

Lírio-da-paz

–

Além de ser uma flor linda, o lírio-da-paz é considerado uma planta purificadora de ar pela NASA – seu forte é filtrar partículas de produtos químicos.

Por ser originária de clima tropical, é importante manter um ambiente úmido no banheiro em que ela estiver e borrifar água diariamente perto de onde as flores desabrocham. A luz do sol é necessária pelo menos em um período do dia, por cerca de 3 a 4 horas.

Orquídea

–

A melhor planta para dar ao banheiro um clima sofisticado, aquela carinha de spa mesmo; poucas flores são tão elegantes quanto a orquídea.

Coloque-a junto de uma janela que receba luz indireta ao longo do dia – a luz direta queima suas folhas – e a mantenha úmida da mesma forma que se faz com os lírios-da-paz: borrifando água próximo de onde as flores desabrocham.

Samambaia-americana

–

É a samambaia mais popular e fica ótima nos banheiros, pois precisa de pouca luz. A única preocupação deve ser com a rega: é importante manter sua terra sempre úmida (nunca molhada ou encharcada).

Se quiser mantê-la “domada”, prepare-se para podá-la com alguma frequência, pois ela cresce rápido e fica beeem cheia.