Até domingo Mercado Livre venderá itens pra casa com até 50% de desconto

Vai até domingo, dia 30 de junho, a campanha ‘Decore sua Casa’, do Mercado Livre, que promete descontos de até 50% em produtos de decoração.

A ação é resultado de um crescimento de 44,8% nas vendas do setor de Casa, Decoração e Móveis da plataforma, em comparação com o mesmo mês do ano passado. “Essa performance coloca o segmento entre os três principais do site, atrás apenas de Eletrônicos e Moda & Beleza”, afirma Cristina Farjallat, diretora de Marketplace do Mercado Livre no Brasil.

Vale dar uma espiada no que tem de bom por lá.

> No site da Mobly, o rack Retrô Goslar Rustik Carvalho e Amarelo sai por R$ 227,99, mas na loja da marca no Mercado Livre a peça está por R$ 199.

–

> Diferença também no Kit de Colcha + Jogo De Cama Toque De Cetim Dobra Feita Solteiro, da Artex, de R$ 379 por R$ 279,80