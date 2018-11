Black Friday: 30 lojas com até 80% de desconto para dar um up na decoração

O mercado de decoração tem algumas épocas de liquidação que valem a pena, e a Black Friday está dentro dessa expectativa! Selecionamos ofertas em 30 lojas que vendem móveis e produtos de decoração acessíveis e que reduziram seus preços. Confira algumas das oportunidades!

* Dicas para uma compra acertada, sem arrependimentos na Black Friday: não se esqueça de comparar preços, dar uma pesquisada no histórico de valores do produto escolhido, verificar se as medidas são compatíveis com seu espaço e checar a confiabilidade da loja eleita.

1. Tok&Stok

Os descontos da rede estão em 2000 produtos (até 70% off). O sofá Téo de três lugares teve o valor modificado de R$ 1149 para R$ 899.

2. Lustres Yamamura

A loja especializada em iluminação traz reduções de 50% em pendentes, lustres, abajures, arandelas… Moderno, o lustre Bronze baixou de R$ 835 para R$ 429,90.

3. Mobly

São produtos com até 80% off. A mesa para computador Elisa teve preço reduzido de R$ 1549,99 para R$ 268,04.

4. Etna

São muitos itens para casa com remarcações. A Cama Queen Delta teve o valor reduzido de R$ 1.399,90 por R$ 599,90.

5. Lojas KD

Os preços dos produtos da loja virtual de móveis caíram até 50%. O conjunto Home Office com Escrivaninha, Balcão e Estante Voltaire, da Urbe Móveis, sai de R$ 987,56 por R$ 652,15.

6. Meu Móvel de Madeira

Os móveis e acessórios de decoração estão com até 80% de desconto. A cabeceira de casal Setorize caiu de R$ 2089 para R$ 940,05.

7. Americanas.com

Há diversas opções nas categorias Casa & Construção, Utilidades Domésticas, Decoração e Eletrodomésticos da loja virtual com 30% off. O preço da Lavadora Samsung 10,2kg WD4000 foi de R$ 2199 para R$ 1989.

8. Camicado

São itens com preços até 60% off. O ferro a vapor Arno Acess Easy teve o valor modificado de R$ 149,90 para R$ 99,99.

9. Muma

As remarcações são de até 75%. O criado-mudo Tito (em várias cores) sai de R$ 760 por R$ 599.

10. Oppa

São descontos de até 80%. A luminária de piso Cactus verde teve preço reduzido de R$ 939,99 para R$ 507,59.

11. Leroy Merlin

São produtos com até 70% off. A persiana Wood Maple teve valor diminuído de R$ 199,90 para R$ 59,90.

12. Magazine Luiza

Os descontos chegam a 80% e há diversas opções nas categorias Utilidades Domésticas, Eletrodomésticos, Cama, Mesa e Banho e Móveis e Decoração. O aparelho de jantar Donna Colorido com 20 peças teve remarcação de R$ 199,90 para R$ 132,91.

13. Imaginarium

Os itens da loja têm descontos de até 70%. O painel de fotos varal Família de Casa sai de R$ 199,90 por R$ 69,90.

14. C&C

A rede de home centers está com ofertas de até 70% em até 4000 itens do e-commerce. O adesivo para azulejo Atacama com 16 Peças Multicolorido sai de R$ 69,99 por R$ 39,99 .

15. MadeiraMadeira

São reduções de até 80% em móveis e eletros. O painel para TV Navi, da Bechara, caiu de R$ 178,89 para R$ 79,80.

16. Doural

Os descontos são para móveis, eletrodomésticos, enxovais, acessórios… A Batedeira Kitchenaid Stand Mixer Crystal Blue teve o preço reduzido de R$ 2252,46 por R$ 1604,87.

17. Dimlux

A rede especializada em iluminação oferece descontos de até 70%, incluindo peças assinadas a pronta entrega. São lustres, luminárias, arandelas, plafons, abajures e embutidos. O abajur May Day, da Flos, teve redução de 30% (de R$ 1445 por R$ 1011,50).

18. Casa com Pallet

A empresa com foco sustentável atenta para o consumo consciente. É a oportunidade para comprar camas e sofás de páletes, com até 30% de desconto. O valor do caixote com tampo e almofada caiu de R$ 299 para R$ 179,39.

19. Clami

Os produtos da marca de móveis estão com preços reduzidos em até 60% – são 35% de desconto em produtos sob encomenda e 60% em mobiliário pronta entrega. O preço da poltrona Agatha foi de R$ 3793 para R$ 2465,45.

20. Doudou

Aproveite para redecorar o canto dos pequenos. A loja especializada em decoração infantil oferece até 70% nos itens. O jogo de lençol Galaxia caiu de R$ 297 para R$ 118,80.

21. Zelo

A loja está com enxovais até 63% off. A colcha Ultrasonic solteiro com porta-travesseiro, de microfibra, teve o preço reduzido de R$ 99,90 para R$ 69,90.

22. Extra

Entram na promoção televisores, eletrodomésticos, utilidades domésticas e móveis com até 80% de desconto. O valor da Cafeteira Nespresso Inissia D40 caiu de R$ 301,75 para R$ 199,90.

23. Breton

As peças ganharam remarcações de até 40% off. A cadeira giratória Spin com braço teve preço reduzido de R$ 1768 por R$ 1060,80.

24. Amazon

O e-commerce da marca no Brasil está com eletrodomésticos até 40% mais em conta. O frigobar Brastemp Retrô Midnight Blue caiu de R$ 1729 para R$ 1319.

25. Casa MinD

A loja tem reduções de até 50%. O preço da mesa de apoio Farpa foi de R$ 399 para R$ 299.

26. Vitra

Procurando móveis para montar o home office? A loja apresenta descontos de até 75% de desconto. A cadeira ID Air baixou de R$ 5265 para R$ 1316,25.

27. Kohler Brasil Absolutamente todos os produtos da loja estão com 20% de desconto. O chuveiro Moxie, com som acoplado via Bluetooth foi remarcado de R$ 1188 para R$ 950,40.

28. Labluz Os produtos de iluminação estão com remarcações imperdíveis. O pendente Mônaco, da Philips, teve o preço reduzido de R$ 214,99 para R$ 107,50.

29. Juliana Curi

A marca famosa por suas estampas diferentes e chamativas está com descontos imperdíveis. A capa de almofada Copa7 teve redução de 47% e sai de R$ 56,90 por R$ 29,90.

30. Riachuelo Moda Casa

São remarcações de até 50% nos produtos da seção Casa. O tapete L´Amour Orion, de 2,90 x 2 m, teve o preço reduzido pela metade: de R$ 2299 para R$ 1148,90.