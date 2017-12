Aprenda a fazer três lindos modelos de bolas de Natal

Decorar a casa para o Natal sem gastar muito envolve, apenas, um pouquinho de paciência e dedicação. As opções feitas a mão, inclusive, tornam seu ambiente de festas ainda mais exclusivo. Entre os DIY natalinos mais populares, estão as bolas de Natal, parte quase obrigatória na montagem da árvore.

Recorremos à artesã Silvia Maria Koerich Bernardi, do ateliê Círculo, que mostra a seguir três jeitos descomplicados de fazer uma bola de Natal personalizada. Confira!

Bola de Natal de renda

Materiais:

– Uma bola de isopor;

– Tecido tipo juta grosso;

– 30 cm de pérolas em metro;

– Retalhos de renda branca;

– Dois metros de fita voal dourada ou prateada;

– Cola tipo silicone;

– Cola quente;

Como fazer:

Primeiro, meça o diâmetro da bola e divida esse número por dois. Corte, de acordo com a medida da divisão, vários pedaços de juta, em forma de gomos. Depois, cole com cola quente todo tecido de juta em volta da bola. Use os retalhos de renda para decorar a bola, ao mesmo tempo em que cobrem as emendas do tecido.

Com a cola de silicone, cole a pérola em metro e, se quiser, adicione outras pérolas avulsas sobre a renda. Com a fita voal, faça um laço grande, que será seu “gancho” para pendurar a bola na árvore de Natal. Faça outros laços, de diferentes tamanhos, e cole-os no topo da bola.

Bola de Natal de juta

Materiais:

– Uma bola de isopor;

– Tecido tipo juta;

– Dois metros de renda branca;

– Dois metros de fita metalizada prata;

– Cola quente;

Como fazer:

Aqui, o passo a passo é praticamente igual ao das bolas de Natal de renda. Comece medindo o diâmetro da bola e dividindo o valor por dois. Corte os pedaços de juta, em gomos, e cole o tecido em volta da bola de isopor. Cubra as emendas que ficaram entre os retalhos com o tecido de renda e, depois, cole um laço de fita grande bem na junção das rendas – para ser usado como gancho. Monte outros laços, usando a fita prata e a renda, e cole-os no topo da bola para enfeitá-la.

Bolas de Natal com pérolas

Materias:

– Duas bolas de isopor;

– Um rolo de fita de voal dourada;

– Um rolo de fita prata;

– Dez metros de cordão de pérolas;

Como fazer:

Faça uma marca no isopor para sinalizar o centro da bola. Junte o cordão de pérolas à fita e vá colando os materiais no entorno da bola, a partir do centro. Preencha todo espaço livre do isopor, sempre colando com cuidado.

Você pode fazer das bolas de Natal objeto de decoração, sob uma bandeja, por exemplo, ou pendurá-las na árvore. Para isso, antes de começar o processo de colocação das pérolas, cole um laço de fita no topo da bola, da mesma forma que ensinamos acima.