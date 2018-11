Café, sangue, mofo: truques para eliminar 5 manchas comuns de tecidos

Por mais que a gente tente manter tudo em ordem, limpinho e arejado, acidentes ou distrações (ou visitas) acontecem e manchas aparecem no sofá, no tapete, nas roupas, em todas as superfícies que tenham tecido. Socorro! O que fazer nesta hora?

Colocar a mão na massa e se livrar das manchas, claro! Reunimos aqui as cinco manchas mais comuns (e chatas) do dia a dia e truques simples para eliminá-las.

Mancha de café em tecido

Caiu café na roupa? No tapete? No sofá coberto com tecido? Vamos lá!

Primeiro cubra toda a mancha com água fria antes que o café seque. Misture 50 ml de álcool, 50 ml de vinagre de álcool e 100 ml de água, embeba uma escova com esse líquido e esfregue o local da mancha algumas vezes, até que ela esteja diluída.

Quando não houver mais marca de café, seque a superfície com papel toalha ou pano seco.

Mancha de sangue no sofá de tecido

Este é um acidente comum nos dias de menstruação e não deve ser motivo de pânico. Para começar, vá ao banheiro para trocar de calcinha, absorvente e roupa.

Sequinha? Agora vamos ao sofá.

Em uma vasilha pequena, misture uma parte de detergente (de lavar louça mesmo) com cinco partes de água. Embeba um cotonete com o líquido e passe-o em batidinhas sobre a mancha. Em seguida, aperte uma folha de papel toalha seca sobre a superfície molhada até ela (a superfície) ficar levemente úmida. Repita o procedimento algumas vezes ao longo do dia – o papel toalha absorverá o sangue pouco a pouco.

Dá trabalho, não vamos mentir, mas no máximo em dois dias não haverá mais sinal de sangue no sofá.

Mancha de mofo em tecido

Essas praguinhas aparecem quando a roupa fica esquecida úmida no cesto de roupa suja, dentro da mala depois de alguma viagem ou, ainda, em um armário que não recebe luz do sol e esteja encostado em parede úmida. Fato é que ninguém quer a roupa mofada.

Existem alguns truques contra o mofo.

– Se a roupa for branca: misture 100 ml de água sanitária em 5 litros de água e mergulhe o tecido sem dó por 15 minutos. Lave imediatamente na máquina de lavar roupa e pronto!

– Se a peça for escura ou colorida: esfregue a mancha de bolor com um pano embebido em vinagre de álcool até a mancha sair. Se ela resistir, deixe a peça de molho em vinagre puro por 20 minutos e em seguida lave-a na máquina de lavar roupa.

– Se o tecido for sensível (seda, por exemplo): esquente um pouco de leite e aplique sobre a mancha de mofo. Deixe agir por meia hora e então lave a peça normalmente.

– Se a mancha de mofo for antiga: sua salvação é o bicarbonato de sódio. Coloque uma colher de chá de bicarbonato de sódio em um litro de água quente (se precisar de mais líquido, para uma toalha, por exemplo, é só aumentar a receita mantendo a proporção) e deixe a peça de molho nessa mistura até a água esfriar. Lave normalmente na máquina de lavar roupa na sequência.

Mancha de molho shoyu na roupa

Foi ao restaurante japonês e derramou molho shoyu na roupa? A solução está na mesa!

Esfregue o nabo da decoração do prato na mancha e ela some. Se não tiver nabo no prato que você estiver comendo, peça para alguém do restaurante providenciar uma rodelinha para lhe ajudar; quem trabalha em restaurante japonês já sabe desse truque e lhe socorrerá rapidamente.

Mancha de chocolate em tecido

Esta é principalmente para quem tem criança em casa, mas nada impede que nós, adultas, também causemos esse tipo de acidente, né? Existem truques para duas situações neste caso:

– Em tecido branco: dissolva uma colher (sopa) de amoníaco em um copo de água e jogue a mistura diretamente sobre a mancha. Deixe agir por 15 minutos e lave normalmente na máquina de lavar.

– Em tecido escuro ou colorido: despeje água com gás sobre a mancha, deixe agir por 20 minutos e lave em seguida na máquina de lavar roupa.