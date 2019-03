Candy colors: 35 produtos para deixar a sua decoração bem docinha

O estilo das candy colors (na tradução livre, cores doces) caiu no gosto do brasileiro e ganhou um espaço enorme no décor. E por serem tonalidades mais rebaixadas, são fáceis de combinar e deixam a decoração leve e harmoniosa.

A dica infalível é manter a base do cômodo neutra (geralmente branca e com elementos em madeira) e salpicar itens desse estilo.

Para ajudá-la, selecionamos 35 produtos lindos para diversos ambientes:

1. Cômoda multicor

–

Cômoda Viena, com tampo e pés de madeira, de MDF nas medidas 1,09 x 0,54 x 0,93 m. Lilibee, R$ 1704,64

2. Almofada fofa

–

Capa de Almofada Caju Candy Colors, de 40 x 40 cm, de poliéster. Colab 55, R$ 69,90

3. Mesinha folha

–

Mesa lateral com tampo em formato de folha verde-menta, de 38 x 28 x 50 cm. Sacada Decor, R$ 220

4. Papel de parede geométrico

–

Papel adesivo Doris Candy. Qcola, R$ 26,70 o rolo de 0,60 x 1,50 m

5. Bandejas que se encaixam

–

Kit com 3 bandejas Royal, de MDF laqueado. Muma, R$ 220

6. Pufes

–

Pufes Cookies Jujuba, de pínus com revestimento em poliéster (44 x 40 cm). BooBam, R$ 735 cada

7. Enxoval doce

Colcha de solteiro Romantic, 100% algodão. Lar & Lazer, R$ 94,99

8. Banqueta verde-menta

–

Banqueta Iron Tolix, de aço com assento de madeira (76 cm de altura). Americanas.com, R$ 299

9. porta-retrato

–

Porta-retrato Candy 5486, de 13 x 18 cm, com moldura amarela. Americanas.com, R$ 9,58

10. Vaso duas cores

–

Vaso de cerâmica Cone Nordic, de 15 x 15 cm. Leroy Merlin, R$ 79,90

11. Ganchinhos

–

Pendurador Estrela, de madeira com ganchinho, 12 x 12 cm. Sacada Decor, R$ 41,90 cada

12. Escrivaninha moderna

–

Escrivaninha Loa, de MDF laqueado de rosa, com porta-objetos. Muma, R$ 857

13. Luminária

–

Luminária Uva, de MDf, funciona com bateria. Ameise, R$ 350

14. Papel que imita madeira

–

Papel de parede adesivo Madeira Colorida. Redecorei, R$ 169 o rolo de 0,95 x 3 m

15. Tapete

–

Tapete Docia, de 0,60 x 1,20 m, feito de polipropileno. Muma, R$ 224

16. Jogo de pratos

–

Aparelho de jantar, chá e café Moon Candy Dots, com 42 peças, da Oxford. Americanas.com, R$ 738,99

17. Maletinhas decorativas

–

Kit com 3 maletas com alça de alumínio. Lilibee, R$ 92

18. Sofá rosa

–

Sofá Charlô Rosa Millennial, de velude, 1,90 m de comprimento. Minha Mobília, R$ 2149

19. Cômoda decorada

–

Cômoda Bandeirinha Jequitibá, de 1,20 x 0,60 x 0,95 m. Ameise, R$ 5850

20. Bandejas fofas

–

Kit com 3 bandejas de melamina com 36 cm de largura cada. Carro de Mola, R$ 159,99

21. Almofada

–

Capa de almofada Sorvetinho, de 40 x 40 cm, feita de poliéster. Colab55, R$ 64,90

22. Cesto organizador

–

Cesto Knit (38 x 33 cm), de polipropileno azul claro. Camicado, R$ 79,99

23. Manta colorida

–

Manta de solteiro Candy Chevron, de 1,20 x 2 m. Amanda Merlin, 12 x R$ 36,08

24. Poltrona

–

Poltrona Elis, com revestimento de lona em diversas cores. Muma, R$ 835

25. Jogo de banho

–

Jogo de banho com 5 peças, da Buddemeyer. Shoptime, R$ 109,99

26. Garrafa térmica

–

Garrafa Retrô Colorida Rice, de plástico, com 30 cm de altura (1 litro). Coisas da Doris, R$ 290

27. Minibar

–

Bar Winter lilás (80 x 40 x 70 cm), de MDF. Minha Mobília, R$ 681,21

28. Pendentes

–

Pendentes Cacho Crie Casa, com 3 cúpulas de tecido. MadeiraMadeira, R$ 189,50

29. Tapete tons pastel

–

Tapete Brina, 100% algodão, de 2 x 1,60. Ameise, R$ 2190

30. Prateleira melancia

–

Prateleira Candy Melancia, de MDF com 55 cm de largura. Elo 7 (Glitteria) , R$ 160

31. Cristaleira

–

Cristaleira Candy Verde (0,81 x 1,90 m), de MDF. Mobly , R$ 1339,90

32. Cadeira moderninha

–

Poltrona Acapulco amarela, de PVC. Minha Mobília , R$ 315

33. Enxoval lilás

–

Colcha com porta-travesseiro Supercal Toque de Cetim, de 1,60 x 2,45 m. Artex , R$ 139,90

34. Bowl

–

Bowl Mixer azul, de melamina, com 20 cm de diâmetro. True Friends , R$ 94,40

35. Fio de luz