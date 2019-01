Pelos aqui e ali, algum cheirinho residual de xixi e de cocô e mesmo aquele odor meio forte característico dos animais são as queixas mais comuns de quem tem cachorros e gatos dentro de casa. Claro que o amor por eles é tão grande que normalmente relevamos e achamos até um charme as blusas “personalizadas” com pelos dos nossos amores.

Mas manter uma rotina de higiene dos ambientes é importante tanto para garantir a segurança da saúde de todos – deixando lá longe o risco do aumento de crises de doenças respiratórias como asma, sinusite e rinite – quanto para possibilitar que a casa esteja sempre limpinha e cheirosa. E é mais simples do que você imagina!

A médica veterinária Menara Fagundes e o biomédico e microbiologista Roberto Figueiredo (o Dr. Bactéria) passaram para o MdeMulher as dicas mais importantes para você conseguir chegar lá. Entenda tudo enquanto afofa seus bichinhos.

Receita caseira para eliminar odor de animais dentro de casa

Todo animal tem seu odor próprio e quem ama seu cão e/ou seu gato não se incomoda com o cheiro NO bichinho, mas pode preferir que os ambientes da casa não fiquem impregnados com ele. Resolver isso é fácil. Anote a receita:

– 1 litro de água

– ¼ copo de álcool

– 1 colher (sopa) de bicarbonato em pó

– ½ copo de vinagre

– 1 colher (sopa) de amaciante de sua preferência

Misture tudo e coloque em borrifadores. Borrife livremente nos pontos em que o cheiro estiver mais forte. Para manter o perfume por mais tempo, borrife um pouco nas paredes (especialmente nas quinas) e deixe secar naturalmente. Borrifar um pouco nas cortinas, nos sofás, nas almofadas e na roupa de cama também é uma boa ideia para deixar os ambientes constantemente cheirosos.

Não use água sanitária e cloro em ambiente com pets

Lembra daquele hábito antigo de limpar os ambientes dos pets com água sanitária? Esqueça-o! A água sanitária pode causar dermatite de contato e até queimaduras nas “almofadinhas” das patas de cães e gatos. O mesmo vale para o cloro.

Evite varrer os pelos

Cães e gatos soltam pelos, a vida é assim mesmo. Só que os pelos não podem ficar rolando indefinidamente pela casa, não é verdade? Isso pode fazer com que eles se unam à poeira e aos ácaros naturais do ambiente e essa mistura leve a crises respiratórias (alergia e asma, por exemplo).

Neste momento, resista à tentação de pegar uma vassoura para resolver o problema: o varrer faz com que tudo (pelos, poeira e ácaros) tenha pequenas partículas espalhadas pelo ar – ou seja, a limpeza nunca é completa. As melhores opções são usar o aspirador, o velho e bom pano úmido ou os modernos e práticos mops (aqueles rodos com espuma acoplada) para limpar o chão.

Higienize superfícies além do chão

Mesmo sem serem varridos, os pelos podem voar pela casa quando bater um ventinho e se instalar em todos os tipos de superfícies, que também precisam de atenção. Use panos de microfibra úmidos ou lencinhos umedecidos de limpeza para higienizar os móveis e aspirador ou rolos adesivos para tirar os pelos de sofás e poltronas.

Troque a roupa de cama frequentemente

É uma delícia dormir acompanhada pelo(s) cachorro(s) e pelo(s) gato(s), mas aos poucos os pelos deles começam a “entrar” nas fibras dos lençóis e das cobertas. Por isso, troque fronhas, lençóis e cobertores duas vezes por semana.