Planejar o casamento é uma delícia. Ainda mais que envolve pensar do zero toda a decoração da casa nova. O lar dos sonhos pode ser diferente para todo casal, mas uma coisa não tem escapatória: ninguém quer morar no meio da bagunça! Como os hábitos adquiridos depois de juntar as escovas de dentes são os que tendem a ficar, o ideal é logo incluir os itens de organização na lista de presentes do casório.

Nessa etapa da vida, pode ser uma boa ideia contratar uma personal organizer. Essa profissional ajuda a encontrar o melhor lugar de armazenamento das coisas e ensina a manter tudo sempre em ordem. Conversamos com Nicole Martini, personal organizer de São Paulo, e ela trouxe dicas e indicações de produtos para organizar cada cômodo. Confira:

Quarto

“A maior dificuldade do casal quando passa a morar junto é a junção do guarda-roupa”, conta Nicole. “A escolha dos cabides pode fazer toda a diferença na organização, e os modelos de veludo são ideais. Esse tipo de cabide é fininho, então ocupa pouco espaço no cabideiro e garante a acomodação de mais roupas”, diz. Além disso, o veludo impede que a peça deslize e o formato arredondado dos lados ajuda a não a amassar.

Outra dica da personal organizer é para quem tem poucas prateleiras no guarda-roupa. “Um organizador vertical pode acomodar malhas, por exemplo, já que estamos no inverno. No verão, esse espaço pode guardar shorts, camisetas e até mesmo calçados mais abertos, pouco usados no frio”, indica.

Sala

Uma boa pedida no friozinho é utilizar um cesto organizador para deixar as mantas. “Ele é prático e mantém a sala arrumada, além de compor a decoração. Na troca de estação, os cestinhos podem acomodar cachecóis, luvas e toucas dentro do guarda-roupa”, aponta Nicole.

Banheiro

Para o banheiro, é importante ter duas cestas para os produtos do casal separadamente. Caso tenha frascos demais, Nicole sugere que eles sejam divididos em categorias, e as cestas, etiquetadas. Por exemplo, uma seria dedicada a produtos de cabelo, outra para pele, outra para itens de barbear, perfumes, equipamentos elétricos e assim por diante.

Lavanderia

“Na lavanderia, um dos maiores problemas é a grande quantidade de produtos aglomerados em um espaço pequeno. Muitas vezes, são tantos que ficam escondidos. Isso gera compras desnecessárias e perda do prazo de validade”, alerta a profissional. Uma solução é utilizar um organizador com prateleiras altas, que permita a visualização de todos os itens. “Ele pode ficar posicionado ao lado da máquina de lavar roupas, do tanque ou em qualquer cantinho disponível. Um modelo com rodinhas facilita muito”, recomenda.

Abaixo, veja outras oito dicas de acessórios para facilitar a organização da casa: