Combinação de estilos: posso usar um móvel retrô na decoração moderna?

A resposta para um mix de estilos é sim! Um toque retrô em um ambiente moderninho cai muito bem. “Essa mistura justamente dá graça aos ambientes. Um espaço todo moderno pode ficar frio, assim como uma decoração completamente retrô pode ficar carregada”, opina a arquiteta Lucianne Korn.

O segredo é saber dosar: “Precisamos pensar em proporção. Dependendo do tamanho do ambiente, podemos ter uma, duas até três peças com ares mais antiguinhos”, aponta Vanessa Keiko, arquiteta do Estudio FCK. Outra dica para acertar na combinação é pintar a peça com uma cor mais atual. “Seja para trazer cor à decoração, para criar destaque ou para o item se adequar melhor ao ambiente”, justifica Vanessa.

Está na dúvida sobre quais peças retrô podem se encaixar bem na decoração contemporânea? As sugestões de Luciana são apostar em um lustre bacana, uma poltrona ou uma cômoda com ares de antigamente. “Eu acho esta combinação entre o moderno e retrô incrível”, diz. “Também funcionam bem móveis mais neutros, de madeira, porém mais trabalhados em contornos e adornos”, finaliza Vanessa.