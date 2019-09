Comece a cuidar destas plantas agora e tenha a casa florida na primavera

O início da primavera de 2019 é em 23 de setembro, e com ele chega aquela vontade imensa de ver flores por todos os lados – inclusive em casa, é claro! Para ter as flores que você quer, e não as que sobrarem nas floriculturas na véspera da entrada da estação, o melhor é já adquirir suas plantinhas agora e tomar as devidas precauções para que elas estejam uma explosão de cores, formatos e perfumes daqui a 20 dias.

“Flores de primavera não dão muito trabalho. Elas ficam bem com sol direto e um pouco de sombra ao longo do dia e precisam de regas diárias, não mais que isso”, afirma o paisagista e jardinista Luiz Carlos Carvalho. “Uma das grandes vantagens delas é que não é necessário usar adubos ou fertilizantes. Elas desabrocharão sem complicações, desde que a planta esteja bem hidratada”, prossegue.

O especialista elaborou para o MdeMulher uma lista de cuidados diários para ter com seus vasinhos para que eles fiquem frondosos e floridíssimos no tempo certo da primavera.

– Posicione o vaso em um local que pegue sol direto em um período do dia e luz indireta ou mesmo sombra no outro; sol demais pode ressecar a planta e sombra demais dificultará seu processo de florescência.

– Regue a planta toda manhã. Se ela for pegar sol apenas à tarde, pode deixar o pratinho sob ela sem água e regá-la novamente no começo da noite, quando você voltar do trabalho para casa; se o sol direto for pela manhã, é necessário ter água no pratinho para que ela se hidrate à tarde, e daí você não precisa regá-la no começo da noite.

– Fique de olho e tire folhas secas ou murchas que surjam nesse período pré-florescência; elas podem roubar nutrientes que servem para estimular o desabrochar das flores.

Agora, confira a lista de indicações de flores feita por Luiz Carlos. “Nesta época do ano, elas são facilmente encontradas em qualquer floricultura. E, se forem bem cuidadas, podem ficar em dormência depois do fim do verão e ser ‘reanimadas’ nesta mesma época no ano que vem”, diz.

Escolha as que mais tenham a ver com seu gosto e o visual que você deseja ter em seu lar, doce lar.

Agapanto

–

Crisântemo

–

Gérbera

–

Girassol

–

Tagete

–