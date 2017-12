Agora que você já decorou a casa, montou a árvore e escolheu os presentes, é hora de pensar em como enfeitar a mesa da ceia. O ideal é planejar com certa antecedência o tipo de decoração que pretende fazer – assim, você terá uma pendência a menos no dia da festa, podendo aproveitá-la tanto quanto seus convidados.

Para preparar um jantar tão lindo quanto saboroso, consultamos a decoradora Cecília Dale, que mostra como decorar a mesa para o Natal tendo bom gosto de sobra.

Decoração de mesa simples

Dá, sim, para armar uma mesa decorada (e linda) sem precisar fazer grandes esforços. Como ponto de partida, Cecília recomenda a escolha de um arranjo de centro de mesa, que tenha velas e enfeites combinando com a decoração da árvore de Natal. Uma dica, inclusive, é fazer o arranjo usando os mesmos enfeites da árvore.

Pense na louça, jogos americanos, talheres e copos que você pretende utilizar – assim como o arranjo, eles também devem combinar com o restante da decoração. O mais importante é que as cores e materiais escolhidos estejam em harmonia: “Se os seus enfeites de Natal seguem o estilo rústico, por exemplo, com elementos naturais, talheres de bambu e sousplats de rattan combinam perfeitamente”, completa.

Quais cores usar?

Cecília explica que existe toda uma simbologia por trás das cores tradicionais do Natal (verde, vermelho, branco e dourado) – elas não estão lá à toa. O vermelho é usado para representar o amor universal, o verde significa resiliência e esperança, o branco representa a pureza e o dourado, por sua vez, tem a ver com generosidade, prosperidade e espiritualidade. Para ela, o ideal é focar nesses tons, sem fugir muito da tradição.

Não é necessário usar todas as cores juntas – você pode, por exemplo, escolher só uma delas e criar a decoração com base nisso. Paletas de vermelho e dourado ficam lindas em decorações monocromáticas. Se a aposta for no dourado, mesmo, você tem um bônus: a decoração pode ser reaproveitada durante o Réveillon.

Não se esqueça de alguns enfeites para completar a mesa: ramos de pinheiros eram usados antigamente para enfeitar as casas durante o inverno, com a intenção de lembrar a todos de que a primavera estava por vir, e a neve não duraria para sempre. Mesmo que o nosso Natal seja celebrado durante o verão, você também pode incluir as folhas clássicas para enfeitar a ceia.

Complementos

Velas são sempre uma boa pedida para a decoração da mesa. Cecília pontua que, além delas iluminarem o ambiente de um jeito mais intimista e aconchegante, mostram aos convidados que eles são importantes e esperados para aquela noite. Foque, também, em alguns detalhes essenciais: uma lembrancinha posicionada no lugar de cada convidado, por exemplo, tornará você uma anfitriã para ser lembrada.

Organizadora de primeira viagem

Para quem está recebendo pessoas em casa para o Natal pela primeira vez, é importante escolher um cardápio simples, com receitas que você já domine. Se quiser evitar mais trabalho na hora de servir bebidas, deixe-as em algum cantinho já montado, para que cada convidado possa se servir à vontade. Não deixe para decorar a mesa aos 45 do segundo tempo – se necessário, chame alguma amiga querida para te ajudar. Depois, é só aproveitar a festa!