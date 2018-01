Como deixar a casa livre de mofo e bactérias no verão

O verão é uma época em que, se não tomarmos cuidado, as paredes da casa, as toalhas de banho e até as roupas dentro dos armários começam a mofar. A combinação de chuva, tempo abafado e casa fechada por muitas horas do dia é perfeita (no mau sentido) para levar bolor, fungos e bactérias para todos os cantos.

A boa notícia: é perfeitamente possível evitar e também se livrar do mofo já instalado e desses micro-organismos que ninguém convidou. Vamos a oito dicas que podem salvar sua casa!

Ventile a casa

É o pontapé inicial para evitar que as paredes e os armários mofem. “Durante o verão, o percentual de umidade do ar fica entre 60% e 70%, o que favorece o aumento de ácaros. Eles podem causar asma, rinite e muitos outros problemas respiratórios”, explica o biomédico e microbiologista Roberto Figueiredo, mais conhecido como Dr. Bactéria.

Sempre dê preferência para abrir as janelas para a ventilação da manhã, quando o ar é mais puro (ou menos poluído) e os mosquitos não estão por aí doidinhos para entrar.

Limpe colchões, tapetes, sofás e armários uma vez por semana

Isso você faz com uma receitinha caseira e uma boa esponja. Dilua meio copo de vinagre 6% ácido acético (isso está escrito no rótulo) na mesma medida de água e aplique a solução sobre as superfícies dos objetos. O melhor tipo de esponja é aquela de cozinha, amarela de um lado e verde do outro, principalmente se ela tiver íons de prata na composição (também está escrito na embalagem quando tem). Use o lado amarelo para a aplicação.

Faça o mesmo nas faces internas dos armários dos quartos e da cozinha, mas com eles tenha o cuidado de testar a solução em um cantinho, para verificar se ela não os manchará. Caso manche, faça a limpeza com produtos específicos para o material dos seus móveis.

Higienize banheiros e cozinha uma vez por dia

Nestes casos, use o vinagre puro na limpeza. Distribua o líquido na parte verde da esponja e mande ver nos azulejos e nas pias. ATENÇÃO: se alguma cuba for de inox ou outro tipo de metal, use o lado amarelo da esponja nela.

ATENÇÃO 2: Roberto recomenda que o vinagre não seja usado em bancadas de mármore, granito e pedras em geral, porque ele pode causar desgaste ou manchas nesses materiais. Nestes casos, você também precisará usar produtos de limpeza específicos.

Livre-se do mofo existente com água sanitária

Casos extremos pedem medidas extremas. Se o mofo já estiver instalado em alguma parede ou parte interna de armário, aplique água sanitária na superfície embolorada.

Paula Roberta da Silva, especialista em limpeza e facilidades da Dona Resolve, ensina: “Dilua 100 ml de água sanitária em um litro d’água e aplique a mistura no local atingido pelo mofo. Deixe agir por 30 minutos, para facilitar a retirada da mancha”.

O microbiologista Dr. Bactéria sugere que, em seguida, você use o lado verde da sua esponja para raspar com cuidado o local até ele voltar ao seu estado normal.

Para evitar o retorno do bolor, limpe diariamente esse local com água sanitária diluída em água. Mas, para a manutenção, basta passar esse líquido com o lado amarelo da esponja na superfície recuperada, sem esfregar nem nada.

Troque a esponja da cozinha a cada sete dias

Sim, esta é a vida útil da sua esponja de cozinha antes de ela começar a espalhar bactérias, fungos e micro-organismos mil pela casa. A cada semana, sua esponja deve ser jogada fora e substituída por uma novinha.

Desinfete sua esponja de cozinha diariamente

Todos os dias, deixe sua esponja mergulhada no vinagre por uns 15 minutos, para desinfetá-la e impedir que as bactérias e os micro-organismos comecem a organizar colônias nela. Se a esponja for dessas com íons de prata que falamos ali em cima, não precisa fazer isso, não: o próprio material se encarrega de matar o que for indesejado.

Tire o cheiro de mofo das toalhas de banho

Muitas vezes, nem a lavagem na máquina tira o cheiro de mofo – aquele cheiro de “guardado” – das toalhas de banho. É preciso, então, fazer uma lavagem especial, como Paula Roberta orienta:

– Lave três toalhas grandes (ou o equivalente a isso) por vez, no máximo;

– Coloque as toalhas na máquina de lavar roupa com o sabão de costume e espere o nível da água ser completado;

– Quando a máquina chegar ao nível de água, acrescente uma xícara (240 ml) de vinagre de álcool e deixe tudo de molho por 30 minutos – para isso, você precisará desligar a máquina ou abrir a tampa dela, para que ela não funcione;

– Passada a meia hora de molho, coloque a máquina para funcionar normalmente. Depois do enxague, espere a máquina encher de novo, adicione o amaciante e mais uma xícara de vinagre de álcool. Deixe o restante da lavagem rolar;

– Assim que terminar a centrifugação – mas assim que terminar MESMO –, tire as toalhas e as estenda em um local onde bata sol.

Tudo isso fará com que o cheiro de mofo saia das toalhas e elas fiquem bem higienizadas. As manchas, infelizmente, não saem mais. Mas o importante é elas estarem limpinhas e boas para o uso, né?

Não deixe as toalhas úmidas no banheiro

É muito mais fácil deixar as toalhas úmidas penduradas no banheiro, seja em ganchos ou no box, mas esta é a forma mais eficaz de mofá-las. Então, faça um pequeno esforço todos os dias e, depois do banho, estenda suas toalhas na área de serviço ou em algum lugar arejado da casa. Isso evitará o mofo e o mau cheiro.