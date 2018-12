Criar sua própria decoração de Natal pode ser mais simples do que você imagina. Para provar isso e te encher de inspiração, reunimos 30 ideias de enfeites que utilizam técnicas simples e materiais acessíveis. Coloque a mão na massa, divirta-se e deixe seu Natal ainda mais lindo e cheio de personalidade.

Enfeites de feltro

1. Ícones natalinos de feltro: não precisa nem de máquina de costura! O canal Ateliê Greice Brigido ensina a criar estas fofuras. Com moldes disponíveis.

2. Personagens de feltro: os rostos de bolinha têm enchimento e o canal Escola de Feltros ensina a fazer o caseado – inclusive as costuras internas. Com moldes disponíveis.

3. Biscoito de estrelinha: feitas de feltro, as estrelas imitam bolachinhas com glacê. O canal Menina arteira By Eli dá todos os passos.

4. Enfeite de porta HO-HO-HO: Prih Gomes ensina a fazer com feltro, enchimento e cordinhas para pendurar.

5. Enfeite de porta de Papai Noel: o Escola de Feltro ensina a fazer com espuma, feltro e pérolas.

Laços para árvore de Natal

6. Triplo com fitas aramadas: o tutorial é do canal Atrevida D+.

7. Simples e mais arredondado: quem ensina os passos é o canal Clauzinhando.

8. Laços de diversos tamanhos: Carol Tognon mostra como é fácil fazer apenas com fita, tesoura e fita métrica.

9. Laço gigante: o canal Casinha Secreta mostra todos os passos para criar esse enorme enfeite.

10. Tela branca com brilho: Wiliam Valadares mostra que é simples e o efeito é lindo.

Enfeites de papel

11. Origami de estrela: dá pra fazer com qualquer papel que aceite dobras. Dicas do canal Tá Duvidando.

12. Estrela 3D: o canal A Arte de Ensinar e Aprender mostra todos os passos de forma didática.

13. Bola, balãozinho e árvore de papel: BuBa DIY ensina a fazer de um jeito bem simples.

14. Flocos de neve: o Show Origami cria flocos de papel cheios de volume.

15. Flores de crepom: aprenda a fazer um lindo buquê para deixar sobre a mesa da ceia no canal Being Artistic.

16. Árvore de crepom: o mesmo canal que ensina a fazer as flores, mostra como fazer os pinheirinhos.

17. Botinhas do Papai Noel: Alinne Marques mostra os passos do origami.

18. Renas amigas: de um jeito simples, o canal Helpful TV1 mostra como recortar.

19. Anjinhos de papel: Josi Carvalho ensina a técnica em seu canal.

20. Cartões e caixinhas: diversas ideias da Ventuno Arts.

Enfeites de EVA

21. Penduricalhos fofos: passo a passo para criar esses graciosos ícones natalinos no canal Fazendo Arte com EVA

22. Bolinha escamada com brilho: o Ateliê AnArte revela como dar um up nas bolas que ficaram do Natal passado.

23. Porta-bombom: esses bonequinhos levam bombons na barriga. Dicas da Nat mostra como copiar.

24. Plaquinha de porta: o canal Blog Criativo ensina o passo a passo e disponibiliza os moldes.

25. Laço de EVA: Jaquicelli Liriane mostra como fazer.

Enfeites com isopor

26. Bolas com decoupage: feitas com estampa de guardanapo pelo canal Arte e Projeto.

27. Bonecos de neve: simples e fofíssimos, quem ensina é o Clube da Aninha.

28. Enfeites da Disney: Karol Pinheiro faz estes Mickeys e mostra como copiar.

29. Árvore com cone de isopor: aprenda a fazer com Viviane Magalhães.

30. Pirulito de Natal: Richard Lopes explica todos os passos.