Como lavar roupas sem sabão

A gente sabe que a maioria dos produtos químicos usados na limpeza poluem o meio ambiente e que lavar a roupa só com água não adianta nada. Mas há alternativas! O uso de produtos naturais – como vinagre, bicarbonato e sal de cozinha – é uma ótima saída para tirar manchas e até odores. E você ainda pode recorrer às receitas caseiras e fazer o seu próprio sabão líquido.

Preparo das roupas sujas

Se o tecido estiver manchado, antes de ir para a máquina, borrife vinagre sobre a nódoa e deixe agir por alguns minutos. Se estiver encardido, passe uma pastinha de bicarbonato de sódio com água. Já para clarear as roupas amareladas pelo tempo, coloque-as em uma panela com água, uma colher de sal de cozinha e ferva.

Para amaciar

O vinagre é um amaciante natural poderoso. Em cada máquina para lavar, adicione meio copo de vinagre branco no mesmo local onde colocaria o amaciante. E não se preocupe porque o cheiro do vinagre não fica. Mas se quiser um aroma gostosinho na roupa limpa, você pode pingar algumas gotinhas de óleo essencial junto com o vinagre.

Para alvejar

Roupas brancas ficam ainda mais brancas na máquina se você adicionar água oxigenada de 10 volumes no compartimento destinado ao alvejante. E a se a roupa clara estiver manchada, misture bicarbonato de sódio e água oxigenada e aplique no local. Depois de 20 minutos é só lavar.

Receitinhas caseiras

Para fazer seu próprio amaciante: coloque 1 copo de bicarbonato, 2 copos de água e 1 copo de vinagre branco. Para deixar a mistura perfumada, pingue 2 gotinhas do seu óleo essencial preferido. Agite sempre antes de usar.

Para fazer seu próprio sabão líquido: dissolva 200 g de sabão de coco ralado em 3 litros de água fervente, acrescente 50 ml de álcool e 3 colheres de bicarbonato de sódio. Quando a mistura esfriar, pingue 2 gotinhas de seu óleo essencial preferido.