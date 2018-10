Como limpar eletrodomésticos de inox e mantê-los brilhando?

A primeira dica é nunca usar produtos abrasivos, como esponja de aço, sapólio e produtos à base de cloro – as marcas e danos podem ser irreversíveis! O mais indicado para a limpeza diária é usar um pano macio ou esponja de nylon (parte macia) com água e detergente neutro. Aí, é só esfregar, enxaguar e secar bem.

Se quiser polir o inox, uma pastinha de bicarbonato de sódio com água pode ser aplicada na superfície com pano macio. Em seguida, basta enxaguar e secar.

A superfície ficou manchada?

Se depois da limpeza, o inox ficou com manchas, provavelmente, o problema está nas gotículas de água que ficaram na hora de secar. O truque é passar um pano bem absorvente imediatamente após a limpeza e não deixar nenhuma gotinha no inox!

Limpeza pesada

Se o detergente com água não for suficiente, há misturinhas que funcionam muito bem: uma pasta de bicarbonato de sódio com álcool, ou uma de bicarbonato, álcool e vinagre branco (essa é ainda mais potente).

Se preferir, o mercado tem opções de produtos prontos específicos para limpar acabamentos de inox.