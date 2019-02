Como limpar os travesseiros para não dividir mais a cama com os ácaros

Mesmo que você se deite limpinha em sua cama após o banho, saiba que seu travesseiro estará mais sujo no dia seguinte. Isso porque ele vai receber seu suor, sua saliva, a oleosidade da pele, uma sujeirinha do cabelo que veio da rua e por aí vai. E tudo isso acumulado diariamente no travesseiro vai criando um ambiente maravilhoso para os ácaros.

Então, para expulsar essas criaturas da cama e higienizar corretamente seus travesseiros, conversamos com o biomédico Roberto Figueiredo (o dr. Bactéria) e com a coordenadora de treinamento da Ortobom, Emilly Maia.

Ah, e atenção: eles alertam que se você seguir as dicas de manutenção direitinho, a durabilidade de seu travesseiro será de dois anos!

Dica número 1

“O travesseiro nunca deve ser usado diretamente sobre a pele: use sempre uma fronha, que deve ser trocada de uma a duas vezes na semana”, orienta Emilly. “O ideal mesmo é comprar capas protetoras impermeáveis e lavá-las pelo menos uma vez por semana”, complementa o Dr. Bactéria.

Não arrume a cama ao acordar!

É isso mesmo! Parece estranho, mas faz todo o sentido. Segundo o dr. Bactéria, depois de uma noite de sono e suor (o que é supernatural!) nossa cama está úmida. Se você levantar e logo cobrir o colchão e os travesseiros, a umidade permanecerá ali e você estará facilitando a vida dos ácaros.

“Por isso, deixe ventilar bem a cama descoberta e só depois de uma ou duas horas pode arrumá-la”, ensina.

Como higienizar os travesseiros

Ventilação é o melhor caminho, mas longe do sol! Deixe o travesseiro em uma área aberta ou bem ventilada e na sombra. Isso porque o sol esquenta um dos lados e gera um vapor interno, que ajuda na proliferação de micro-organismos lá dentro. “Além disso, o sol amarela o tecido”, afirma Emilly.

E a coordenadora da Ortobom ainda indica aspirar o travesseiro uma vez por semana – o indicado é usar aspirador com filtro HEPA, que filtra as fezes de ácaros.

Lavagem não é consensual

A maioria das empresas não recomenda a lavagem dos travesseiros, pois as espumas ou fibras podem deformar e (pior!) se não secarem direitinho podem virar verdadeiros paraísos para os ácaros, fungos e bactérias, provocando prejuízos à saúde.

Se precisar, melhor procurar uma empresa especializada nesse tipo de serviço.