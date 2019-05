Como será o quarto de bebê de Archie, filho de Meghan e Harry?

Os bebês da realeza são cercados de curiosidade e especulação. Não seria diferente com Master Archie Harrison, o primeiro filho de Meghan Markle e do Príncipe Harry. Como eles têm uma vida mais reservada, dificilmente veremos fotos do quarto do bebê, vídeos dos primeiros sorrisos, as tentativas de engatinhar.

Mas para tentar saciar a curiosidade de quem acompanhou a gestação dia após dia, a tecnologia dá uma ajudinha. Baseado em declarações de Meghan Markle e com fontes internas do Frogmore Cottage – a residência do duque e da duquesa de Sussex, e agora do pequeno Archie, sabe-se que o quarto do bebê é moderno, com paleta de cores monocromática, especialmente trabalhando com brancos e acinzentados.

A empresa Havenly, especialista em design de interiores, fez então uma simulação em 3D de como poderia ser esse quarto. “Meghan é obcecada por coisas neutras”, explicou a designer Tracie Battle ao site ELLE Decor. Ela completa dizendo que a simulação em 3D reflete também o estilo com influência californiana do qual a duquesa é fã.

Preparada? Essa é a simulação feita pela Havenly:

A simulação foi inspirada também na casa de Meghan Markle quando ela era uma atriz plebeia que vivia em Toronto, no Canadá. Ela já gostava de coisas bem sofisticadas, mas ao mesmo tempo clean. Percebe como o ambiente não é cheio de móveis e objetos: uma poltrona com pufe, uma mesinha de apoio, uma cômoda e um lindo berço, bem clean, com linhas retas.

Do Frogmore Cottage vem o lustre de cristal e as arandelas. E o glamour fica por conta dos detalhes em dourado – a duquesa ama joias em ouro, já reparou?

Pode não ser o quarto real de Master Archie Harrison, mas é digno de realeza, hein? E uma verdadeira inspiração para quem quer fazer um lindo quarto de bebê.