Quem disse que a decoração do lar não tem a ver com momentos especiais a dois? Uma casa pensada para ser romântica propicia situações e cenários capazes de estimular até mesmo um casamento de muitos anos.

E a boa notícia é que repaginar os ambientes para criar esse ar de romantismo é simples. Adicionar apenas alguns itens à decoração e ao enxoval já pode fazer a diferença, sem precisar de grandes mudanças no mobiliário, por exemplo.

O ideal é priorizar produtos que também tragam a sensação de conforto. Amostras disso são velas, que transformam qualquer refeição em uma ocasião intimista e especial, ou acessórios para vinho e queijos, que sugerem momentos de descontração e proximidade.

Abaixo, estão oito itens capazes de trazer frescor à relação e que podem ser adicionados à lista de casamento ou, para quem estiver de casa nova, de open house:

Um lar com a sua cara

Além das listas ajudarem os convidados a acertar em cheio no presente, são ótimas para o casal definir o que ainda está faltando em casa e daria um toque especial. Para ter ainda mais comodidade na hora de fazer sua lista de presentes, invista nos serviços online, que são práticos e garantem um respiro na correria do dia a dia.

Só é preciso tomar cuidado para não cair em golpes e furadas. Nossa dica é eleger serviços com credibilidade, além de checar a variedade dos produtos e das marcas oferecidas.