Compacto e clean: conheça o apê de 26m² da influenciadora Giovanna Gogosz

Apartamentos pequenos são cada vez mais uma escolha para quem parte para a primeira moradia: segundo dados do Secovi-SP (Sindicato da Habitação de São Paulo), imóveis com menos de 45 m² representam 58% do lançamentos residenciais na capital paulista. A arquiteta Giovanna Gogosz entrou nessa onda e optou por um apê de 26 m² em Barueri (SP) quando saiu da casa grande em que morava com os pais.

“Tenho uma rotina muito corrida e senti a necessidade de apostar em um modelo de vida prático e econômico. Pensei em morar em um apartamento pequeno em que pudesse investir em móveis planejados para deixar tudo aconchegante e organizado”, explica.

Foi, também, uma oportunidade de criar algo para ela própria e sentir os olhos brilharem como os dos clientes quando recebem seus projetos prontos – algo que seus mais de 36 mil seguidores no Instagram estão acostumados a acompanhar.

Então vamos aos detalhes do apartamento clean de Giovanna, equipado com móveis planejados, eletrodomésticos compactos e aproveitamento de todos os espaços possíveis.

A cozinha é uma bancada logo depois da porta de entrada. Fogão de bancada de duas bocas, pia pequena e geladeira compacta atendem às necessidades de Giovanna. Anexa a este espaço fica uma mesa que pode ser usada para as refeições e também para um bate-papo quando ela recebe amigos.

Vista do interior do apartamento para a porta de entrada (à esq.)

Gavetas e armários sob a bancada armazenam louças, talheres e acessórios de cozinha

O quarto tem exatamente o necessário: uma cama de casal e um armário que comporta as roupas de Giovanna. E ainda sobrou espaço para decorar os nichos superiores com objetos afetivos e porta-retrato.

Os nichos sobre a cama dão um charme ao ambiente pequenininho

De frente para a cama, uma televisão, a sapateira e um espelho que dá sensação de amplitude ao ambiente. À esquerda, a bancada pode ser usada como escritório.

O aproveitamento de espaço é imperativo em um imóvel de 26 m², por isso a penteadeira fica na bancada do escritório e o banco da sala de jantar funciona como baú.

