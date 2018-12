Confira os truques que fazem este apê de 57m² parecer bem maior

Com apenas 57m², antes da reforma o apartamento era compartimentado e dava a sensação de ser ainda menor. Pois as arquitetas Beatriz Ottaiano e Daniele Okuhara, da doob Arquitetura estudaram a planta, decidiram quebrar algumas paredes para garantir amplitude e desenharam uma marcenaria cheia de truques, que otimiza cada canto.

Cozinha, sala de jantar, estar e varanda ficaram completamente integrados, sem barreiras, solução certeira quando se deseja fazer o espaço render.

Para a decoração, as arquitetas priorizaram o uso de materiais claros e práticos, fáceis de manter e com ótimo custo-benefício. É o caso do piso de porcelanato que reproduz a aparência da madeira (Emil), presente em quase todos os ambientes ~ outro truque que ajuda a ampliar o visual.

O branco, que impera em quase todos os cômodos, também reforçou a sensação de amplitude e melhorou a claridade.