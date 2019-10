Conhece o sofá-ilha? Veja como inovar na decoração com o estofado moderno

Lugar de sofá é na frente da TV? Nem sempre! Conheça o sofá-ilha, um modelo diferentão que possui estofado em ambos os lados e pode abrir oportunidades para várias configurações de design – é ideal para ambientes integrados.

Mas atenção: não compre nada por impulso! Não são todos os tipos de salas que comportam um sofá-ilha, é preciso analisar bem o layout. “Como ele tem dois lados, terá no mínimo 1,30 m de profundidade, por isso, no geral, ele é colocado em locais amplos”, explica a arquiteta Ieda Korman, do escritório Korman Arquitetos.



Confira algumas inspirações de salas que ficaram perfeitas com o sofá-ilha:

zoom_out_map 1 /9 (Projeto: TRiART ARQUITETURA <span>| Foto: Renato Navarro</span>/Divulgação)

zoom_out_map 2 /9 (Projeto: Tatiane Waileman | Foto: Estúdio Pulpo/Divulgação)

zoom_out_map 3 /9 (Projeto:PremazziFavorito | Foto: Kadu Lopes/Divulgação)

zoom_out_map 4 /9 (Projeto: Korman Arquitetos | Fotos: Gui Morelli/Divulgação)

zoom_out_map 5 /9 (Projeto: Marcela Finotti | @almocodesexta/Instagram)

zoom_out_map 6 /9 (Projeto: Ambidestro | Foto: Marcelo Donadussi/Divulgação)

zoom_out_map 7 /9 (Projeto: Estúdio Urbhá | Foto: Manu Oristânio/Divulgação)

zoom_out_map 8 /9 (Projeto:Tatiane Waileman | Foto: Estúdio Pulpo/Divulgação)

zoom_out_map 9/9 (Projeto: Estúdio Urbhá | Foto: Manu Oristânio/Divulgação)