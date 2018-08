Décor: inspire-se nas paletas de cor das suas séries favoritas

–

Mudar a decoração é sempre bom tanto para renovar o espaço quanto para marcar novas fases, mas escolher – de fato – um novo estilo, cores e móveis pode ser assustador. Nessas horas, ter referências que você já conhece e gosta pode ajudar e muito (alô, Pinterest!).

Um ótimo exemplo é o décor das séries e filmes. Afinal, quem nunca invejou os espaços de Friends, o castelo de Downton Abbey ou o estilo dos ambientes de New Girl? Com isso em mente, o site Compare the Market encomendou ao Neomam Studios um estudo das paletas de cor das salas de estar de 8 seriados.

Que tal se inspirar nelas?

Friends: mistura de cores

–

Mad Men: pegada vintage

–

Downton Abbey: romance e delicadez

–

The Big Bang Theory: cores vibrantes

–

How I Met Your Mother: tons terrosos

–

New Girl: mix moderno

–

Breaking Bad: quente, mas sóbrio

–

Seinfeld: mood dark