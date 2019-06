Decoração com amor: 16 ideias fofas de presentes para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando! E já está mais do que na hora de você decidir qual será o presente daquela pessoa que faz seu coração bater mais rápido.

Se você ainda não tem ideia do que comprar, uma dica é pensar em itens de decoração. Além de deixarem a casa do seu amor mais bonita, esses produtos podem fazer com que a pessoa tenha sempre pertinho algo para se lembrar de você e de seus momentos juntos.

Confira algumas sugestões (elencadas pelo preço):

Quadro decorativo Amor, de madeira, nas medidas 27 x 27 cm. Mobly, R$ 26,99

Caneca de porcelana Coffee Lovers com capacidade para 410 ml. Camicado, R$ 29,90

Porta-retrato Love, de plástico, nas medidas 29,5 x 9 cm, com espaço para uma foto de 6,5 x 6,5 cm. Ludi, R$ 36,90

Almofada Gamer Boy, de poliéster, nas medidas 40 x 40 cm. NerdStore, R$ 39,90

Porta-chaves Star Wars, de acrílico, nas medidas 12,5 x 15,5 cm (cada). NerdStore, R$ 44,90

Caneca de porcelana em formato de coração, com capacidade para 300 ml. Ludi, R$ 69,90

Jogo de Canecas Mickey e Minnie - I Love You, de porcelana, com capacidade para 325 ml. Camicado, R$ 69,90

Memory Board de aço, nas medidas 53 x 57 cm. Mobly, R$ 79, 90

Quadro porta recordações, feito em chapa de aço e vidro, nas medidas 23,3 x 5,3 x 23,3 cm. Mercado Livre, R$ 85,50

Móbile de coração de poliéster, com espaço para duas fotos de 8 x 8 cm, na altura de 92 cm. Ludi, R$ 99,90

Porta-pijama Preguiça, de poliéster, nas medidas 35 x 16 cm. Imaginarium, R$ 129,90

Luminária letreiro de plástico com porta-retrato para foto 10 x 15 cm, nas medidas 26,5 x 18,5 cm, acompanhada por 100 peças. Imaginarium, R$ 129,90

Almofada de poliéster porta-livros, nas medidas 45 x 36 cm, com copo de plástico 450 ml e marcador de página de papel. Ludi, R$ 144,90

Painel de fotos Hangit de madeira, com 5 linhas e 40 clipes, nas medidas 66 x 75,9 x 3 cm. MinD, R$ 149,90

Porta-retrato de plástico com painel para recados e calendário, nas medidas 68 x 52 cm e para 4 fotos 10 x 15 cm. Ludi, R$ 159,90

Kit pipoca Maratonista de Série, de poliéster, com balde de 2,7 litros e copo de 500 ml, ambos de plástico. Imaginarium, R$ 169,90