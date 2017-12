Soluções simples e baratas para decorar sua casa no Natal

Há muitos jeitos de preparar o ambiente para a chegada das festas de fim de ano, tudo depende de você. No fim das contas, o jeito pouco importa: é possível investir em uma proposta decorativa mais tradicional, usando cores clássicas do Natal, ou então quebrar as “regras” e lotar a sala com enfeites coloridos e moderninhos. Se essa não for muito a sua pegada, vale também apostar em um cenário mais minimalista, destacando apenas o que você considera essencial para embelezar a celebração.

A fim de que a criatividade saia do papel e circule pelo seu lar, tenha em mente apenas uma coisa: nenhuma decoração de Natal exige que você gaste rios de dinheiro para fazê-la. Duvida?

Reunimos dez tutoriais – em vídeo, porque gostamos de facilitar a sua vida – que ensinam o bê-á-bá necessário para você criar seu próprio décor natalino. E o melhor de tudo: fazendo uso de lixo reciclável, materiais econômicos e acessíveis e outros objetos do cotidiano guardados por aí, mas que acabaram caindo em desuso. Valendo!

Decoração de Natal barata: aprenda o passo a passo

1- Reutilizando garrafas, por Dany Martines:

2- No canal Amélia Requintada, você aprende a fazer bolas de Natal usando garrafas PET:

3- O que dizer desses enfeites incríveis feitos com canudinhos?

4- É a louca dos unicórnios? Saia do óbvio e faça uma guirlanda natalina com o tema:

5- Faça seus próprios enfeitinhos para árvore com a ajuda da Bárbara Deschamps:

6- Substitua o pinheiro por árvores de papel:

7- No canal Show de Artesanato, você encontra seis maneiras de enfeitar a casa toda:

8- Isopor, CDs velhos e pregadores se transformam em arte:

9- Camila Camargo te ensina aproveitar pinhas naturais de 5 jeitos diferentes:

10- Não poderiam faltar enfeites para a mesa da ceia, certo?

As inspirações são do canal BuBa DIY.